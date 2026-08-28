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Estados Unidos escala la disputa con Canadá

El nombre de un lago se convierte en símbolo de la pelea entre los vecinos y antiguos aliados.

FRONTERA. El lago Ontario es el más pequeño de los Grandes Lagos.
FRONTERA. El lago Ontario es el más pequeño de los Grandes Lagos.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este jueves su disputa con Canadá al ordenar que el lago Ontario, compartido por ambos países, pase a llamarse lago “América”.

Trump firmó una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre en la Casa Blanca, provocando aún más a Canadá en momentos en que ambos vecinos norteamericanos se hunden en una creciente guerra comercial. “Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato”, dijo Trump en el Despacho Oval.

Trump cambió el nombre del Lago Ontario y volvió a desafiar a Canadá

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“Sabemos que Estados Unidos está cambiando. Sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos (nombres de ríos, lagos, etc)”, respondió desde su cuenta en X el primer ministro de Canadá, Mark Carney. “Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: ayer, hoy y siempre”, agregó.

Detrás del escritorio de Trump había dos mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá: uno con las palabras “lago América” en rojo sobre el lago y el otro con el encabezado “Haciendo que los Grandes Lagos sean aún más grandes”.

“Ontario”, que también se refiere a una provincia canadiense, es un nombre de origen indígena. Carney explicó en X que el nombre proviene de una palabra Huron, “ontari’io”, que significa “el lago es hermoso, el lago es grande”.

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Cuando le preguntaron por qué castigaba a un aliado en lugar de a los adversarios de su país, Trump respondió: “Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”.

El lago Ontario -el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por su superficie- limita con la provincia canadiense del mismo nombre y el estado de Nueva York.

Tasas aduaneras

El intento de cambio de nombre se da días después del fracaso de las negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa a última hora del viernes pasado. Al día siguiente entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones desde Canadá. El martes pasado Canadá respondió con nuevas tasas aduaneras.

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“La gente a menudo me pregunta: ‘¿Con quién es más difícil negociar en materia comercial?’. Y yo digo: ‘Canadá. Son los peores para comerciar’”, añadió Trump.

Con este cambio, emula la modificación unilateral que Trump hizo del nombre del golfo de México, que pasó a llamar golfo de América, el primer día de su nuevo mandato, en enero de 2025.

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