“Resident Evil: noche cero” relanza la saga de zombies

En los hechos, uno de los tres estrenos de hoy en las salas tucumanas es el segundo reinicio que impulsa Sony Pictures y el octavo filme de la franquicia luego del fallido “Bienvenidos a Raccoon City” (Jovovich no fue parte del elenco) y de la cancelación de la serie prevista para Netflix. Para sobreponerse a esos fracasos, “Noche cero” trae la acción al presente. La historia sigue a Bryan, un repartidor de productos médicos, que queda atrapado en medio del brote viral que transforma a los humanos en seres poseídos y hambrientos cuando llega al hospital de la ciudad contaminada. Los contagiados por el brote lo obligan a encarar una lucha por sobrevivir que lo llevará a momentos extremos.