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“Resident Evil: noche cero” relanza la saga de zombies

Zach Cregger desarrolla la historia de los hambrientos muertos vivos con nuevos personajes. La familia puede disfrutar de “El árbol mágico”. “One Piece”, un animé de 2000.

TERROR SOBRENATURAL. Austin Abrams protagoniza “Resident Evil: noche cero”.
TERROR SOBRENATURAL. Austin Abrams protagoniza “Resident Evil: noche cero”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Dentro del traslado de los videojuegos al cine, ninguna propuesta tuvo tanta sobrevida como “Resident Evil”. En 2002, Paul WS Anderson lanzó su primera película con Milla Jovovich como Alice, el personaje principal que interpretó durante seis entregas. Ahora se relanza la saga ya sin ella y con Zach Cregger en la dirección, en un intento de insuflar nueva vida a una serie de producciones sobre zombies que parece no morir nunca.

En los hechos, uno de los tres estrenos de hoy en las salas tucumanas es el segundo reinicio que impulsa Sony Pictures y el octavo filme de la franquicia luego del fallido “Bienvenidos a Raccoon City” (Jovovich no fue parte del elenco) y de la cancelación de la serie prevista para Netflix. Para sobreponerse a esos fracasos, “Noche cero” trae la acción al presente. La historia sigue a Bryan, un repartidor de productos médicos, que queda atrapado en medio del brote viral que transforma a los humanos en seres poseídos y hambrientos cuando llega al hospital de la ciudad contaminada. Los contagiados por el brote lo obligan a encarar una lucha por sobrevivir que lo llevará a momentos extremos.

"Resident Evil 4" será a medida de los fanáticos

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A diferencia de la precedente, que fue un rotundo fracaso en crítica y taquilla, la nueva adaptación ha tenido una gran repercusión donde ya fue proyectada, impulsada por la decisión de Cregger de omitir algunos personajes para que no sea una copia y presentar un trama original coescrita junto a Shay Hatten. Por supuesto que todo gira alrededor de la acción y el terror, pero con recursos narrativos que reactivan el interés de los fans de este subgénero.

La apuesta de que el protagonista sea una persona común un científico o alguien con capacidad especial ha sido elogiada por los expertos. El desarrollo fondo del ritmo del thriller y del suspenso se vincula con lo clásico de eludir a los mutantes que buscan comer al personaje principal, interpretado por Austin Abrams. Junto a él aparecen Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser como agentes de Umbrella, y Johnno Wilson como el sheriff del lugar desde donde se difunde la epidemia.

Cregger cuenta como principal antecedente a la muy interesante “La hora de la desaparición”, precedido por “Barbarian”. Cuando asumió su proyecto de “Resident Evil”, aclaró que iba a basarse en los videojuegos antes que en las películas ya rodadas, para desplegar su propia visión de los acontecimientos.

Dos opciones

Polly, Tim y sus tres hijos se mudan a una casa remota en la campiña inglesa, dejando atrás la modernidad citadina. Los niños no tardan en descubrir que cerca está “El árbol mágico”, donde habitan extraordinarios y excéntricos habitantes como Cara de Luna, Seditas, el Señor Comosellame, Doña Lavamucho y el Señor Cazuelas. Subirse a él les permite ser transportados a mundos desconocidos y fantásticos donde viven impensadas aventuras en esta adaptación del clásico libro de Enid Blyton.

HISTORIA FANTÁSTICA. Andrew Garfield es un padre de familia en “El árbol mágico”. HISTORIA FANTÁSTICA. Andrew Garfield es un padre de familia en “El árbol mágico”.

La película familiar fue dirigida por Ben Gregor y es protagonizada por Andrew Garfield, Claire Foy, Nonso Anozie, Nicola Coughlan y Jessica Gunning.

La renovación de la grilla local se cierra con el animé “One Piece”, dirigida por Junji Shimizu y estrenada en 2000 en Japón como el inicio de la aventura de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja, en lo que fue la primera versión en pantalla grande de los libros.

UN ANIMÉ DE 2000. “One Piece” lleva a la pantalla una aventura distinta de piratas. UN ANIMÉ DE 2000. “One Piece” lleva a la pantalla una aventura distinta de piratas.

El grupo queda involucrado en una aventura relacionada con el legendario Woonan, conocido como el “Gran Pirata de Oro”, que reunió un gran botín antes de desaparecer. La búsqueda de su tesoro escondido en una misteriosa isla convoca también a Eldoraggo, quien tiene el poder de la Fruta del Diablo.

Proyección en Caprice: “¡Tick, tick... boom!”

En el ciclo gratuito organizado por el cineclub El Peor de Todos, esta noche a las 20 se proyectará en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) “¡Tick, tick... boom!”, un drama musical semibiográfico de 2021 sobre Jonathan Larson protagonizado por Andrew Garfield y dirigido por Lin-Manuel Miranda. La acción de ambienta en Nueva York en 1990, y sigue a un joven compositor que trabaja como camarero mientras intenta escribir el próximo gran éxito estadounidense. En tanto, a las 14 y en la Escuela Universitaria de Cine, Video y TV de la UNT (avenida Aconquija 729), habrá una charla abierta con Juan Carlos Macías, el montajista con mayor trayectoria del cine argentino.

Temas Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán
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