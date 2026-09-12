Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de romance con Gimena Accardi

A un año de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, los rumores que rodearon la ruptura volvieron a cobrar fuerza. La actriz había reconocido que engañó a su marido y, en ese momento, las versiones apuntaron a Andrés Gil, su compañero de obra y amigo de ambos. Tanto Accardi como Gil se encargaron de desmentir esas versiones.