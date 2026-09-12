Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de romance con Gimena Accardi

Resumen para apurados
- El actor Andrés Gil negó en Desayuno Americano haber tenido un romance con Gimena Accardi, tras reactivarse los rumores por la separación de ella y Nicolás Vázquez.
- Las versiones surgieron hace un año tras admitirse una infidelidad en la pareja Vázquez-Accardi y cobraron fuerza por tensiones en el círculo íntimo de Cande Vetrano.
- Gil afirmó sentir indiferencia hacia Vázquez y dio por cerrado el tema mediático, priorizando la estabilidad de su relación con Vetrano y el bienestar de su familia.
A un año de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, los rumores que rodearon la ruptura volvieron a cobrar fuerza. La actriz había reconocido que engañó a su marido y, en ese momento, las versiones apuntaron a Andrés Gil, su compañero de obra y amigo de ambos. Tanto Accardi como Gil se encargaron de desmentir esas versiones.
Ahora, la ausencia de Accardi en el viaje por la despedida de soltera de Lali Espósito reavivó las especulaciones. Del viaje participó Cande Vetrano, mejor amiga de la futura novia y pareja de Gil, con quien tiene un hijo llamado Pino.
En medio de la repercusión, Andrés Gil habló ante las cámaras de Desayuno Americano (América) y enfrentó los rumores que lo vincularon con Accardi y que también señalaron una supuesta infidelidad a Vetrano durante su embarazo.
"Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir... estas cosas reflotan ahora, no sé bien por qué justo ahora", comenzó diciendo.
El actor remarcó que actualmente atraviesa un buen momento junto a Cande Vetrano y aseguró que ambos pudieron superar las situaciones que atravesaron como pareja.
"Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien, un gran momento, crecimos juntos, pasamos un montón de situaciones como pareja, somos una pareja real como cualquier otra, con nuestros temas".
"Ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir, estamos muy, muy bien", agregó.
Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores
Gil también se refirió a las personas de su entorno que conocen su versión de lo ocurrido y dejó en claro que no considera necesario realizar nuevas aclaraciones públicamente.
"No tengo por qué aclarar nada públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien, la gente que me quiere tiene todo aclarado", sostuvo.
Además, habló de su vínculo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi y aseguró que la relación entre ellos nunca fue tan cercana como se había planteado públicamente.
"Se dijeron muchas mentiras, no voy a estar aclarando todo el tiempo todo, nunca hubo tanta amistad, ahora tampoco tenemos vínculo porque fue todo muy incómodo para todos".
"Cada uno sigue con su vida, nosotros con nuestros amigos", diferenció.
Andrés Gil reveló cómo es su relación con Nicolás Vázquez
Consultado específicamente por su vínculo actual con Nicolás Vázquez, el actor fue contundente y utilizó una palabra que sorprendió. "Yo con él, indiferencia, se dijeron muchas cosas que son mentira".
Gil evitó profundizar sobre las versiones que circularon durante el último año y sostuvo que no está interesado en involucrarse en la situación. "No me interesa meterme ahí, a mí nunca me preguntaron nada, no sé quién manejará los hilos", deslizó.
Finalmente, el actor volvió a destacar el presente que atraviesa junto a Cande Vetrano y su familia. "Yo estoy bien, mi familia está muy bien".