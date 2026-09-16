DeportesMotores

Max Verstappen largó último ante 100 rivales y ganó una increíble carrera de karting

El piloto de Fórmula 1 aceptó un particular desafío organizado por Red Bull en Silverstone. Con kartings de alquiler, partió desde el fondo y remontó hasta superar a todos sus competidores antes de llegar a la mitad de la carrera.

Max Verstappen sólo necesitó 14 vueltas para quedarse con el primer puesto de la competencia.
Max Verstappen sólo necesitó 14 vueltas para quedarse con el primer puesto de la competencia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Max Verstappen ganó una carrera de karting en Silverstone tras largar último frente a 100 rivales, en el marco de un desafío especial organizado por Red Bull.
  • En una prueba a 30 giros con karts de alquiler, el piloto avanzó 57 puestos en la vuelta inicial y tomó el liderazgo definitivo en la vuelta 14 tras superar a Martens y Alsop.
  • La exhibición ratifica la destreza conductiva de Verstappen más allá de la tecnología de la F1, fortaleciendo el impacto mediático y promocional de la escudería Red Bull.
Resumen generado con IA

Max Verstappen volvió a demostrar su habilidad al volante, aunque esta vez lejos de un monoplaza de Fórmula 1. El piloto protagonizó un particular desafío organizado por Red Bull en Silverstone: enfrentarse a 100 competidores con kartings de alquiler y largando desde el último lugar.

La prueba estaba prevista a 30 vueltas y tenía una condición especialmente pensada para complicar al neerlandés. Mientras sus rivales ocupaban toda la grilla por delante, Verstappen debía iniciar su remontada desde el fondo.

Sin embargo, necesitó menos de la mitad de la distancia pactada para llegar hasta la primera posición.

De último al puesto 43 en una vuelta

La largada estuvo marcada por el caos propio de una grilla con semejante cantidad de participantes. Verstappen consiguió evitar los principales inconvenientes y comenzó inmediatamente a recuperar posiciones.

El avance durante los primeros metros fue contundente: al completar solamente una vuelta, ya se encontraba en el puesto 43. Es decir, había dejado atrás a más de la mitad de sus rivales en apenas un giro.

La remontada continuó durante las vueltas siguientes. Antes de completar la décima, el piloto de Red Bull ya había conseguido meterse entre los 20 primeros y comenzaba a acercarse a quienes peleaban por la punta.

La maniobra que completó la remontada

El momento definitivo llegó en la vuelta 14. Verstappen alcanzó a Jacky Martens y Zac Alsop, quienes ocupaban los primeros lugares, y consiguió superarlos para tomar el liderazgo.

De esa manera, el neerlandés necesitó apenas 14 de las 30 vueltas previstas para completar una remontada desde el último puesto hasta la punta y quedarse con el desafío.

Martens terminó en la segunda posición, mientras que Alsop completó el podio.

La particular competencia dejó una imagen poco habitual para Verstappen: sin la tecnología ni las prestaciones de un Fórmula 1, pero con un resultado conocido. Esta vez, el desafío consistió en atravesar una grilla de 100 rivales antes de llegar nuevamente al primer lugar.

Temas Fórmula 1Max VerstappenRed Bull
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos

Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos

Gasly anticipó un accidentado GP de Madrid: Choqué con todos los muros

Gasly anticipó un accidentado GP de Madrid: "Choqué con todos los muros"

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
2

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
3

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”
5

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Más Noticias
Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Reviertan esta situación: así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

"Reviertan esta situación": así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

Comentarios