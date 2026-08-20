Fórmula 1: Max Verstappen disipó todas las dudas y renovó con Red Bull hasta 2030

“Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa. Continuar este viaje con la escudería con la que he estado toda mi carrera es realmente especial y es algo que siempre quise hacer. Estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima”, expresó el neerlandés tras rubricar el acuerdo. En sintonía, el director del equipo, Laurent Mekies, remarcó la importancia estratégica de la firma para mantener la estabilidad en Milton Keynes: “Tener a Max con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull y para la categoría en general”.