Fórmula 1: Max Verstappen disipó todas las dudas y renovó con Red Bull hasta 2030
El tetracampeón del mundo extendió su contrato por dos temporadas más y puso fin a los rumores sobre un eventual retiro o cambio de escudería. La confirmación llega en la previa de la última edición del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.
Resumen para apurados
- Max Verstappen renovó su contrato con Red Bull hasta 2030, antes del GP de Países Bajos en Zandvoort, disipando rumores sobre su salida de la Fórmula 1.
- El tetracampeón extendió su vínculo tras meses de especulaciones sobre un posible retiro o críticas al nuevo reglamento técnico de la categoría.
- El acuerdo asegura estabilidad a largo plazo para Red Bull e impulsa al piloto neerlandés a revertir su rendimiento en la temporada y volver a la cima.
Max Verstappen puso fin a meses de incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1 al oficializar una extensión contractual con Red Bull Racing hasta la temporada 2030. El acuerdo añade dos temporadas al compromiso vigente que vencía en 2028 y ratifica la lealtad del tetracampeón del mundo hacia la estructura en la que debutó en 2016, despejando los rumores de un retiro prematuro o de un eventual cambio de escudería.
El anuncio se concretó en la antesala de una cita cargada de simbolismo: la última edición del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort. La confirmación desactiva el clima de especulación que el propio piloto de 28 años alimentó durante la primera mitad del año, período en el que exteriorizó fuertes críticas hacia la reglamentación técnica de 2026 —cuestionando la excesiva dependencia de la gestión de energía y la pérdida de sensaciones al volante— e incluso deslizó la posibilidad de explorar otras categorías fuera de la Fórmula 1.
“Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa. Continuar este viaje con la escudería con la que he estado toda mi carrera es realmente especial y es algo que siempre quise hacer. Estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima”, expresó el neerlandés tras rubricar el acuerdo. En sintonía, el director del equipo, Laurent Mekies, remarcó la importancia estratégica de la firma para mantener la estabilidad en Milton Keynes: “Tener a Max con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull y para la categoría en general”.
Con un palmarés que ostenta 71 victorias en Grandes Premios y cuatro coronas mundiales, "Súper Max" buscará transformar esta renovación en el envión anímico necesario para revertir el balance de la temporada 2026. Ubicado en la quinta posición del certamen con 109 unidades —detrás del puntero Kimi Antonelli— y tras firmar tres podios en las últimas cuatro competencias antes del receso estival, el piloto de Limburgo intentará reencontrarse con el triunfo y regalarle una despedida triunfal a su público en el trazado local.