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Franco Colapinto alcanzó los 40 Grandes Premios en la Fórmula 1 y va por una marca de Fangio

El argentino disputó en Madrid su 40° Gran Premio y se consolidó como el tercer piloto nacional con más carreras en la máxima categoría. Ahora quedó a 11 presentaciones del registro de Juan Manuel Fangio.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto alcanzó 40 carreras en Fórmula 1 al terminar séptimo con Alpine en el GP de España en Madrid, consolidándose como el tercer argentino con más presencias.
  • Debutó con Williams en Monza 2024 y pasó a Alpine en 2025 hasta lograr la titularidad en 2026; solo lo superan en presencias históricas Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio.
  • A 11 fechas de igualar los 51 Grandes Premios de Fangio, el piloto de 23 años podría superar la histórica marca del quíntuple campeón mundial a comienzos de la temporada 2027.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto continúa sumando capítulos a su historia dentro de la Fórmula 1. Con su participación en el Gran Premio de España, disputado en Madrid, el piloto argentino alcanzó las 40 carreras en la máxima categoría y se afirmó en el tercer puesto entre los representantes nacionales con más Grandes Premios.

El logro llegó acompañado por una de sus mejores actuaciones. Colapinto avanzó hasta la Q3, largó desde la novena posición y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar. Los seis puntos obtenidos elevaron su cosecha histórica a 32 unidades.

A sus 23 años, solamente tiene por delante a dos nombres fundamentales del automovilismo argentino: Carlos Reutemann, con 146 carreras, y Juan Manuel Fangio, con 51. Detrás aparecen José Froilán González, con 26, y Gastón Mazzacane, con 21.

Colapinto quedó a 11 carreras de Fangio

La próxima marca que aparece en el horizonte es la de Fangio. Colapinto está a 11 Grandes Premios de igualar las 51 participaciones del quíntuple campeón mundial y necesita 12 para superarlo.

Si disputa las nueve carreras restantes de 2026, terminará la temporada con 49 presentaciones. De mantenerse como titular durante 2027, podría alcanzar a Fangio en la segunda competencia del año y superarlo en la tercera, cuando llegaría a 52.

Su mejor resultado hasta el momento continúa siendo el sexto puesto conseguido durante esta temporada en el Gran Premio de Canadá.

Un recorrido que comenzó con Williams

Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams en Monza 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant. Aquella temporada disputó nueve carreras y permitió que Argentina volviera a tener un piloto en la categoría después de 23 años.

En 2025 pasó a Alpine inicialmente como reserva, aunque volvió a recibir una oportunidad como titular a mitad de temporada, esta vez en reemplazo de Jack Doohan. Para 2026 se estableció definitivamente como uno de los pilotos principales de la escudería.

Ahora, con 40 Grandes Premios a sus espaldas, Colapinto ya tiene por delante una marca que durante décadas pareció lejana para cualquier argentino: alcanzar y superar la cantidad de carreras disputadas por Fangio.

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