Otro de los puntos de la entrevista giró en torno a lo que sucede a puertas cerradas en las grandes empresas tecnológicas. Bilinkis reveló que los modelos de IA que están siendo testeados actualmente en los laboratorios son muchísimo más poderosos que las versiones liberadas para el uso del público general. Para probar si estas nuevas herramientas son seguras, los desarrolladores las colocan en entornos controlados, una especie de “jaula” virtual de la cual teóricamente no pueden salir. Allí, les asignan misiones diseñadas para hacer daño y evalúan su comportamiento. Sin embargo, el tecnólogo alertó que, como la máquina es muy inteligente e ingeniosa y está programada para encontrar la manera de cumplir su misión, termina escapándose, como ya ocurrió hace algunas semanas en laboratorios de Anthropic y OpenAi.