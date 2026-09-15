Por qué Julieta Ortega fue la gran ausente en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Julieta Ortega se ausentó este martes del casamiento civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi en San Isidro debido a compromisos previos por la rapidez de la organización.
- La ceremonia fue íntima y reservada. La falta de la actriz desató rumores en los medios sobre internas familiares y su cercanía con Ana Paula Dutil, exesposa del cantante.
- Pese a las especulaciones iniciales, Julieta se sumó luego al almuerzo familiar, desactivando versiones de conflicto en el nuevo matrimonio de su hermano.
El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi tuvo lugar este martes en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos de la pareja. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la de Julieta Ortega, hermana del músico.
La actriz no estuvo presente en el momento en que Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí. La situación generó comentarios en los programas de espectáculos, especialmente porque Ángel de Brito había hablado con ella el día anterior y, según contó en Bondi Live, intentó averiguar qué iba a hacer al día siguiente.
"Yo ayer la tuve en el móvil y le pregunté qué tenía que hacer mañana y me puso cara de 'no sé'. Después le escribí y no me contestó", relató el conductor.
Denise Dumas salió en defensa de la actriz y planteó que posiblemente no podía revelar información sobre la boda sin comprometer a su hermano. De Brito, en cambio, señaló que el casamiento ya había sido anunciado y sostuvo que Julieta podría haberle dicho que no podía hablar del tema.
Además, el periodista aseguró que tenían imágenes de Julieta Ortega en Palermo, tomando un café, mientras se desarrollaba la ceremonia en San Isidro.
¿Por qué Julieta Ortega no estuvo en la boda de Emanuel Ortega?
La ausencia de Julieta Ortega en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó distintas especulaciones. Durante Bondi Live, La Barby planteó que posiblemente la actriz no había sido invitada, aunque esa versión no fue confirmada por la familia.
Mariana Brey también mencionó otro dato: Julieta Ortega mantiene una relación muy cercana con Ana Paula Dutil, quien fue pareja de Emanuel Ortega durante varios años. Sin embargo, Denise Dumas recordó que, según tenía entendido, Dutil también mantiene una buena relación con Julieta Prandi.
Por el momento, no hubo una explicación pública de Julieta Ortega que confirme un conflicto con su hermano o con Julieta Prandi. Por eso, las versiones que circularon durante las horas posteriores a la ceremonia deben ser tomadas como especulaciones y no como una causa confirmada de su ausencia.
Qué dijo la familia Ortega sobre la ausencia de los hermanos de Emanuel
Después de la ceremonia, Palito Ortega y Evangelina Salazar hablaron con Intrusos y expresaron su felicidad por el casamiento de su hijo.
"Estamos muy felices y ellos también, que es lo más importante", afirmó Palito Ortega. Evangelina Salazar, por su parte, destacó la importancia de poder acompañar a sus hijos mientras forman sus propias familias.
Ante la consulta sobre la presencia de los hermanos de Emanuel, la pareja explicó que la boda había sido organizada con muy poco tiempo de anticipación.
"Mis hijos tenían todos compromisos", señaló Palito Ortega al explicar por qué algunos integrantes de la familia no habían participado de la ceremonia.
Evangelina Salazar, además, se refirió específicamente a Julieta Ortega y anticipó que podía incorporarse más tarde: "Creo que Julieta está por venir, que es la que puede".
Julieta Ortega finalmente estuvo en el almuerzo
La actriz finalmente se sumó al almuerzo posterior a la ceremonia, por lo que su ausencia se limitó al momento del casamiento civil en el Registro Civil de San Isidro.
De esta manera, la falta de Julieta Ortega durante el "sí, quiero" de su hermano generó interrogantes, pero su posterior presencia en la celebración y las declaraciones de sus padres aportaron otro elemento al episodio.
Evangelina Salazar también habló de su vínculo con Julieta Prandi y destacó la relación que mantiene con la conductora y actriz.
"La relación fue fantástica desde el primer día que la conocí", afirmó la actriz sobre su nuera, y resaltó además el vínculo que mantiene con los hijos de Prandi.
La boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi se realizó de manera reservada y con pocos invitados, en línea con la decisión de la pareja de mantener en privado buena parte de los detalles de la celebración. Tras la ceremonia, ambos continuaron con los festejos junto a sus familiares y amigos.