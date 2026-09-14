Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: todos los detalles

Resumen para apurados
- Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan este martes en una ceremonia íntima para formalizar su vínculo tras seis años juntos, según reveló el periodista Ángel de Brito.
- La pareja se conoció por redes en 2020 durante la pandemia. El festejo, reservado a familiares cercanos, desmiente los recientes rumores mediáticos sobre una supuesta crisis.
- Tras el enlace privado, los recién casados viajarán de luna de miel a Miami luego de asistir a la entrega de los premios Martín Fierro, programada para el 6 de octubre.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casarán este martes 15 de septiembre, luego de seis años de relación. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde además se conocieron algunos detalles sobre los planes de la pareja.
La relación comenzó durante la pandemia, cuando ambos se contactaron a través de las redes sociales. Después de varios meses de conversaciones, decidieron blanquear el romance en septiembre de 2020.
Desde entonces, Prandi y Ortega consolidaron su vínculo y atravesaron distintas etapas juntos, incluida la convivencia. Ahora decidieron formalizar la relación y dar un nuevo paso.
Quiénes acompañarán a Julieta Prandi y Emanuel Ortega
De acuerdo con la información difundida por De Brito, el encuentro estará reservado para el círculo familiar y afectivo de la pareja.
Prandi estará acompañada por sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. Por el lado de Ortega asistirán sus hijos, sus padres, "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, además de algunos amigos.
También estarán presentes los hermanos del músico: Julieta, Rosario, Luis y Sebastián Ortega, junto con sus respectivos sobrinos.
Después del enlace, los invitados compartirán un almuerzo con los protagonistas. La pareja optó así por una celebración alejada de una gran fiesta y de la exposición mediática.
La luna de miel de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
El viaje para celebrar el matrimonio tendrá como destino Miami, aunque no será inmediatamente después del casamiento.
Según explicó Ángel de Brito, Prandi y Ortega esperarán hasta después de los Martín Fierro, previstos para el 6 de octubre, para emprender la escapada.
De esta manera, la pareja tendrá que esperar algunas semanas antes de disfrutar de la luna de miel.
Los rumores de crisis antes del casamiento
La confirmación del matrimonio se produjo pocos días después de que circularan rumores sobre una supuesta crisis entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Las versiones llegaron incluso a señalar una posible separación, aunque la pareja continuó adelante con sus planes.
La historia que comenzó con mensajes durante la pandemia llega así a una nueva etapa, después de seis años de relación y con una celebración reservada para sus familiares y amigos más cercanos.