Seguridad

Una joven, de 24 años, sufrió quemaduras tras ser atacada por su pareja en Lastenia

El agresor, un menor de 17 años, fue identificado y es buscado por la Policía.

El caso ya ingresó a tribunales de avenida Sarmiento, en la capital.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una joven de 24 años sufrió quemaduras tras ser atacada por su pareja de 17 años durante una discusión en su casa de Lastenia, luego de volver de una fiesta.
  • El agresor la amenazó con quemarle la ropa y le causó heridas en rostro y pecho; luego huyó por el fondo. La víctima fue hospitalizada y está fuera de peligro.
  • La Policía busca intensamente al menor prófugo, mientras la fiscalía especializada en género tomó intervención para definir las medidas judiciales del caso.
Resumen generado con IA

Una joven, de 24 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, el cuello y el pecho luego de ser atacada por su pareja, un menor de 17 años, tras una discusión ocurrida en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia.

Según pudo reconstruirse, la pareja había regresado de una fiesta de 15 cuando comenzó la discusión. En ese contexto, el joven la amenazó con quemarle la ropa y terminó provocándole las quemaduras.

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Tras la agresión, el menor escapó por el fondo de la vivienda antes de la llegada de los efectivos policiales. Horas después fue identificado y quedó bajo búsqueda de la Policía.

El aviso sobre lo ocurrido ingresó al Centro de Monitoreo Municipal de Banda del Río Salí. La activación del Sistema de Alertas BRS y la articulación con el  sistema 911 permitieron la intervención policial y la asistencia médica.

Los efectivos de la comisaría de Lastenia llegaron al lugar, contuvieron a la joven, resguardaron la escena y gestionaron el traslado en ambulancia. La víctima fue llevada de urgencia al hospital del Este Eva Perón, donde los profesionales confirmaron que, pese a la gravedad de las quemaduras, se encuentra fuera de peligro.

El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género, que dispuso labrar el acta correspondiente y remitir las actuaciones a la UFDT para avanzar con las medidas judiciales que correspondan.

Los nombres de la víctima y del agresor no fueron difundidos por razones judiciales.

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