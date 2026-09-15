Barrio El Salvador: una discusión terminó con un joven muerto de una puñalada en el corazón

Un crimen sacudió este martes al mediodía al barrio El Salvador, donde un joven de 25 años murió después de recibir una puñalada a la altura del corazón. La víctima fue identificada como Matías Ignacio Jiménez, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Por el hecho, el Ministerio Fiscal busca dar con el paradero de un vecino, señalado como el principal sospechoso.