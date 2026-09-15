Barrio El Salvador: una discusión terminó con un joven muerto de una puñalada en el corazón

Resumen para apurados
- Matías Jiménez, mecánico de 25 años, fue asesinado este martes en el barrio El Salvador por un vecino tras una discusión vinculada al pago de un trabajo.
- La disputa escaló cuando el cliente intentó pagar con repuestos en vez de dinero, culminando en un ataque con arma blanca en el tórax que provocó su muerte inmediata.
- La Unidad de Homicidios I y la policía buscan intensamente al agresor prófugo e investigan peritajes para determinar si otras personas participaron en el hecho.
Un crimen sacudió este martes al mediodía al barrio El Salvador, donde un joven de 25 años murió después de recibir una puñalada a la altura del corazón. La víctima fue identificada como Matías Ignacio Jiménez, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Por el hecho, el Ministerio Fiscal busca dar con el paradero de un vecino, señalado como el principal sospechoso.
Todo comenzó cuando Jiménez fue trasladado de urgencia al CAPS ubicado en la zona de calle Marina Alfaro y pasaje Einstein. Sin embargo, cuando ingresó al centro asistencial ya se encontraba sin vida. Los médicos constataron que presentaba una grave herida provocada por un arma blanca en la zona del corazón.
A partir de la información recibida, tomó intervención la Unidad Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo. Durante las primeras horas de la investigación, los investigadores comenzaron a reconstruir qué había ocurrido en el domicilio del barrio El Salvador y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la muerte del joven.
De acuerdo con los primeros testimonios incorporados al expediente, Jiménez y el sospechoso, de 23 años, se conocían y eran vecinos. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que ambos habrían mantenido una discusión relacionada con un trabajo realizado por la víctima como mecánico de motos.
Según esa línea de investigación, el conflicto habría comenzado porque Jiménez pretendía cobrar por el trabajo realizado y la otra parte habría intentado pagarle con repuestos. La discusión habría escalado hasta terminar en un ataque con un arma blanca.
Los investigadores también analizan la posibilidad de que el sospechoso no haya actuado solo. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, habría sido abordado en su propio inmueble y otras personas podrían haber participado del episodio. Esa circunstancia todavía forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante testimonios y pericias.
Mientras se intenta localizar al sospechoso, efectivos de la Comisaría IV y de la División Homicidios trabajan junto con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en el lugar donde ocurrió el ataque.
Los peritos realizan distintas tareas para reconstruir la escena y reunir elementos que permitan determinar cómo se produjo la agresión, quiénes estuvieron presentes y qué participación tuvo cada una de las personas que se encontraban en el lugar.
La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad de Homicidios I, mientras el Ministerio Fiscal procura avanzar en la identificación de todos los involucrados y dar con el paradero del principal sospechoso.