El violento asalto que terminó con tres detenidos: golpearon a una familia y huyeron con $1,6 millón

Resumen para apurados
- Tres hombres fueron detenidos en Tucumán tras asaltar armados a una familia y robarle $1,6 millón el 2 de septiembre en Manantial Sur.
- Los agresores simularon ser policías, golpearon a las víctimas y amenazaron a una menor para sustraer dinero, celulares y electrodomésticos antes de huir.
- La Justicia impuso dos meses de prisión preventiva por robo agravado en banda, mientras se busca a otros dos cómplices prófugos en la causa.
Tres hombres quedaron detenidos e imputados por un violento robo cometido contra una familia en una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio Manantial Sur, al sur de la capital tucumana. Durante el asalto, los acusados habrían utilizado armas de fuego para reducir, golpear e intimidar a los moradores, entre ellos una menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó cuatro meses de prisión preventiva para uno de los imputados y dos meses para los otros dos. Finalmente, el juez Guido Cattaneo, que encabezó una audiencia oficial hizo lugar parcialmente al pedido y dispuso la detenciónde los tres acusados por el plazo de dos meses.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de Alejandra Navarro. En la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao.
Durante la audiencia, la UFI solicitó la convalidación de las aprehensiones y formuló cargos contra los tres acusados por el delito de robo doblemente agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda, en calidad de coautores.
El violento asalto
Según la acusación, el hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2026, alrededor de las 22.54, cuando los tres acusados y otros dos sujetos llegaron hasta un domicilio ubicado en pasaje Barrionuevo LV, a la altura de Diagonal Sur al 3000, en inmediaciones del barrio Manantial Sur. Se movilizaban en un automóvil Fiat Palio blanco.
Cuatro de los sujetos descendieron del vehículo y comenzaron a gritar "¡Policía, policía!", para luego dirigirse hacia las personas que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda.
Uno de ellos interceptó al dueño de casa, quien se encontraba en el frente junto a un vecino. Mediante la utilización de un arma de fuego, lo amenazó y se la colocó en la cabeza para obligarlo a ingresar al inmueble. Además, le propinó un golpe con el arma.
Al mismo tiempo, uno de los sujetos aún no identificados golpeó con un arma de fuego al vecino y también lo obligó a ingresar a la vivienda.
Una vez dentro, los asaltantes redujeron a los moradores mediante la utilización de armas de fuego. En el comedor mantuvieron apuntados al jefe de familia, a su hija menor de edad y al vecino.
En ese momento, uno de los delincuentes tomó por detrás del cuello a la madre y, mientras la apuntaba con un arma, le exigió: "¿Dónde está la plata?". Luego la obligó a recorrer distintos sectores de la vivienda en busca de dinero.
Al llegar a una habitación, la mujer indicó que dentro de un ropero había dinero en efectivo. Los asaltantes se apoderaron entonces de $1,6 millón.
El mismo delincuente tomó además de la cama de una menor un teléfono celular iPhone 16 Pro de color rosa. También sustrajo de un perchero una cartera de cuero negra, marca Oriana, que contenía una billetera, $400.000, documentación, tarjetas, una llave del domicilio, una fotografía, una llave correspondiente al lugar de trabajo de la víctima y un frasco de vitaminas.
Otro de los delincuentes tomó dos pares de zapatillas. Luego se dirigió al comedor y sustrajo tres teléfonos celulares.
Los asaltantes también se llevaron un televisor plasma Philips de aproximadamente 50 pulgadas y un amplificador de potencia de audio.
Intentaron asaltar a otro hombre
Según la acusación, alrededor de las 23.58, cuando los delincuentes se retiraban del domicilio, llegó al lugar un hombre que circulaba en una motocicleta.
Uno de los sujetos intentó apoderarse de sus pertenencias, pero al advertir que no llevaba consigo objetos de interés, desistió. Sin embargo, cuando la víctima se retiraba, los agresores intentaron efectuarle un disparo con el arma de fuego que portaban.
El arma fue accionada, aunque el proyectil no llegó a salir. Después, los acusados escaparon a bordo del vehículo en el que habían llegado.