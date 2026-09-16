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Cuántos escalones recomiendan subir por día para mejorar la salud y vivir más

Una rutina accesible y de bajo impacto que requiere poco tiempo diario permite reemplazar el gimnasio, incrementar el gasto calórico y proteger la salud cardiovascular.

Cuántos escalones recomiendan subir por día para mejorar la salud y vivir más
Fuente: Infobae
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas médicos recomiendan subir a diario entre 60 y 100 escalones para reducir un 20% el riesgo cardíaco y mejorar la longevidad de forma sencilla.
  • La actividad aprovecha rutinas cotidianas sin equipamiento ni gimnasio; estudios previos indican que breves tramos intensos tres veces por semana optimizan el estado físico.
  • Este hábito accesible fomenta la prevención cardiovascular y ofrece una alternativa práctica para combatir el sedentarismo creciente en la población urbana.
Resumen generado con IA

La práctica de ejercicio físico no demanda necesariamente el uso de equipamiento complejo ni la suscripción a un centro deportivo. De acuerdo con diversos especialistas, disponer de un tramo de escaleras basta para poner en marcha una rutina beneficiosa para el organismo en cualquier momento del día.

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Integrar este hábito en traslados cotidianos, como la jornada laboral o las compras, resulta una alternativa accesible equivalente a las caminatas pero con exigencia superior. Esta actividad de bajo impacto incrementa el consumo calórico, fortalece la función cardiovascular y contribuye a favorecer la longevidad general de las personas.

¿Cuáles son los beneficios para la salud de subir escaleras?

La práctica de ejercicio físico no demanda necesariamente el uso de equipamiento complejo ni la suscripción a un centro deportivo. De acuerdo con diversos especialistas, disponer de un tramo de escaleras basta para poner en marcha una rutina beneficiosa para el organismo en cualquier momento del día.

Integrar este hábito en traslados cotidianos, como la jornada laboral o las compras, resulta una alternativa accesible equivalente a las caminatas pero con exigencia superior. Esta actividad de bajo impacto incrementa el consumo calórico, fortalece la función cardiovascular y contribuye a favorecer la longevidad general de las personas.

Cuántos escalones se deberían subir por día

Aprovechar las virtudes de esta práctica depende directamente del volumen diario acumulado. Las investigaciones médicas señalan que subir entre seis y diez tramos de diez peldaños cada uno reduce el riesgo de muerte prematura y disminuye en un 20% la probabilidad de desarrollar patologías cardíacas.

Asimismo, completar tres tramos breves pero intensos varias veces al día mejora la aptitud cardiovascular en personas inactivas. Según el especialista Jonathan Little, profesor de la Universidad de Columbia Británica, realizar esta rutina breve durante pausas cotidianas tres veces por semana alcanza para potenciar la condición física general.

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