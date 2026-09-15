SociedadSalud

Adiós a la papada: cinco ejercicios para tonificar el cuello y la mandíbula después de los 50

La pérdida de firmeza en el rostro es un proceso natural ligado a los años. Sin embargo, realizar una rutina breve sin salir de casa y en posición vertical permite activar la musculatura profunda, corregir la postura y devolverle la definición a la zona del mentón.

Ejercicios para recuperar la firmeza en el cuello y la mandìbula.
Ejercicios para recuperar la firmeza en el cuello y la mandìbula. Imagen: Eat This, Not That
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en bienestar presentaron una rutina de ejercicios de pie para tonificar el cuello y reducir la papada en adultos mayores de 50 años.
  • Tras las cinco décadas, la merma de elastina y el debilitamiento muscular provocan flacidez; entrenar erguido activa la musculatura profunda contra la gravedad.
  • Esta práctica diaria no invasiva permite recuperar la firmeza mandibular y corregir la postura corporal, ofreciendo una alternativa accesible al paso del tiempo.
Resumen generado con IA

Atravesar las cinco décadas trae consigo cambios inevitables en la piel. La disminución paulatina en la producción de colágeno y elastina provoca que el rostro pierda su soporte natural, mientras que la grasa corporal tiende a redistribuirse. Este fenómeno da lugar a la flacidez, las arrugas y muchas veces a la incómoda papada.

Cintura firme después de los 55: los ejercicios sin pesas que dan mejores resultados que la plancha

Cintura firme después de los 55: los ejercicios sin pesas que dan mejores resultados que la plancha

“La flacidez de la piel aumenta después de los 50 debido a la disminución del colágeno y la elastina, y al debilitamiento natural de los músculos que sostienen la mandíbula y el cuello”, detalló Karen Ann Canham, directora ejecutiva de Karen Ann Wellness, en un artículo publicado por el medio especializado Eat This, Not That!. La especialista añadió que "el platisma y los músculos estabilizadores más profundos pierden tono, lo que hace que el cuello luzca más blando". Para contrarrestar este proceso, la clave está en ejercitar la zona aprovechando la fuerza de gravedad y una buena postura.

La clave de ejercitarse desde una postura erguida 

Entrenar sin sentarse potencia los resultados. "Cuando estás de pie, el esternocleidomastoideo, el platisma y los flexores cervicales profundos deben trabajar contra la gravedad, lo que proporciona al cuello y la mandíbula un tipo de desafío de fuerza funcional y cotidiana que no se puede brindarles estando en el suelo", destacó Chad S. Lipka, experto en bienestar y fitness en el medio citado. Los especialistas recomendaron cinco movimientos capaces de tranformar el aspecto del cuello y la mandíbula después de los 55 años. 

  • Elevaciones de mentón: Con los pies a la altura de las caderas y la espalda recta, llevá la barbilla suavemente hacia atrás (como formando una papada) sin inclinar la cabeza hacia arriba o abajo. Este movimiento activa la musculatura profunda y corrige la postura de "cabeza adelantada". Se sugieren 3 series de 10 repeticiones.
  • Elevación de mandíbula: Mirá hacia el techo sin doblar en exceso el cuello y empujá la mandíbula inferior hacia adelante hasta sentir el estiramiento debajo del mentón. Para intensificarlo, formá una "O" con los labios. Completeá 3 series de 12 repeticiones para fortalecer el platisma.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cintura firme después de los 55: los ejercicios sin pesas que dan mejores resultados que la plancha

Cintura firme después de los 55: los ejercicios sin pesas que dan mejores resultados que la plancha

Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Ejercicios para después de los 50: una rutina de cinco minutos para ganar fuerza y cuidar las articulaciones

Lo más popular
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
2

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
3

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
4

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”
5

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
4

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
5

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Más Noticias
Samsung Galaxy S26 Ultra más barato: el precio tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

Samsung Galaxy S26 Ultra más barato: el precio tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026

Fue expulsada, sobrevivió a cinco placas y ahora es la gran finalista: la tucumana Sol Abraham quedó a un paso de ganar Gran Hermano 2026

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Los demonios ocultos del progreso

Los demonios ocultos del progreso

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Comentarios