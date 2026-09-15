Adiós a la papada: cinco ejercicios para tonificar el cuello y la mandíbula después de los 50

“La flacidez de la piel aumenta después de los 50 debido a la disminución del colágeno y la elastina, y al debilitamiento natural de los músculos que sostienen la mandíbula y el cuello”, detalló Karen Ann Canham, directora ejecutiva de Karen Ann Wellness, en un artículo publicado por el medio especializado Eat This, Not That!. La especialista añadió que "el platisma y los músculos estabilizadores más profundos pierden tono, lo que hace que el cuello luzca más blando". Para contrarrestar este proceso, la clave está en ejercitar la zona aprovechando la fuerza de gravedad y una buena postura.