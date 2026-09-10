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Descubren en la Patagonia argentina los huevos de dinosaurio más australes del mundo

Un equipo científico internacional con participación de expertos argentinos desenterró en Santa Cruz 255 fragmentos de cáscaras fósiles, un hallazgo histórico que demuestra cómo estos gigantes se reproducían en el sur del país.

Descubren en la Patagonia argentina los huevos de dinosaurio más australes del mundo
Fuente: CNN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos de Argentina, Canadá y Japón hallaron en Santa Cruz huevos fósiles de titanosaurio de 68 millones de años, revelando la nidificación más austral del planeta.
  • El análisis de 255 fragmentos fósiles reveló que estos colosos no empollaban por su gran peso, sino que cubrían los nidos con plantas para incubar mediante calor orgánico.
  • El hallazgo confirma que los dinosaurios gigantes completaban su ciclo reproductivo lejos del ecuador y amplía el conocimiento sobre los ecosistemas prehistóricos patagónicos.
Resumen generado con IA

Un equipo paleontológico de la Universidad de Calgary, Canadá, en colaboración con científicos de Japón y Argentina, desenterró restos fósiles correspondientes a titanosaurios en la Patagonia argentina. Las piezas recuperadas proceden de Formación Chorrillo, yacimiento situado dentro del territorio santacruceño. Dicho hallazgo fue difundido mediante revista científica Royal Society Open Science.

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Durante la época Cretácica tardía, hace aproximadamente 68 millones de años, esta zona registraba un clima templado a pesar del alejamiento ecuatorial. Diversos análisis revelaron que aquellas criaturas colosales depositaban su puesta sobre nidos cubiertos por sedimentos con plantas. Mediante descomposición orgánica, el suelo generaba temperaturas idóneas para desarrollo embrionario.

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Estrategia de incubación geotérmica y adaptación fisiológica

Darla Zelenitsky, adscrita a la Universidad canadiense ubicada en Calgary, expuso que los especímenes adultos alcanzaban dimensiones cercanas hasta veinticinco metros de longitud. Semejante corpulencia física impedía un empolle directo sin aplastar las estructuras reproductivas. Así, estos saurópodos depositaban esferas con volumen parecido al registrado por pelotas deportivas e inmediatamente abandonaban aquel sitio.

La inspección microscópica realizada sobre 255 fragmentos identificados como Fusioolithus expuso canales diminutos en su cobertura externa. La porosidad elevada permitía la entrada de oxígeno requerida bajo capas orgánicas terrestres, evitando deshidratación fatal. Paralelamente, Fernando Novas documentó cómo estas cubiertas aseguraban condiciones estables durante el desarrollo embrionario.

Registro en latitudes extremas y biodiversidad prehistórica

Las rocas analizadas datan del Cretácico tardío y posicionan aquel yacimiento a unos 322 kilómetros al norte respecto al paso magallánico. Dicha ubicación geográfica constituye una evidencia sumamente austral registrada sobre nidificación dinosauria globalmente. Tal hallazgo confirma que estos titanosaurios lograban completar exitosamente su ciclo reproductivo distanciados frente a zonas ecuatoriales.

La Formación Chorrillo albergaba un ecosistema diverso donde convivían especies herbívoras como Nullotitan glaciaris e Isasicursor santacrucensis junto a temibles megaraptores. Diversos hallazgos sugieren que ciertas crías nacían pesando apenas cuatro kilogramos dentro de hábitats prolíficos con abundante vegetación. Ese contraste abismal exigía acelerada velocidad de crecimiento corporal para alcanzar múltiples toneladas características del estadio adulto.

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