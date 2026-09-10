Descubren en la Patagonia argentina los huevos de dinosaurio más australes del mundo

Estrategia de incubación geotérmica y adaptación fisiológica

Darla Zelenitsky, adscrita a la Universidad canadiense ubicada en Calgary, expuso que los especímenes adultos alcanzaban dimensiones cercanas hasta veinticinco metros de longitud. Semejante corpulencia física impedía un empolle directo sin aplastar las estructuras reproductivas. Así, estos saurópodos depositaban esferas con volumen parecido al registrado por pelotas deportivas e inmediatamente abandonaban aquel sitio.