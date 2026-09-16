Cuál es el hábito nocturno que protege la memoria y previene enfermedades del cerebro

Resumen para apurados
- Especialistas destacan el uso nocturno de aromaterapia con aceites esenciales para proteger la memoria y prevenir el deterioro cognitivo al descansar.
- La práctica utiliza compuestos como el eucaliptol, romero y menta, orientados a reducir el estrés y estimular el rendimiento cerebral ante el envejecimiento natural.
- Aunque la evidencia médica aún es limitada, estos hábitos complementarios ganan interés para favorecer la salud mental y prevenir fallas cognitivas a largo plazo.
El cerebro controla los pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos, además regula la función de muchos órganos. A su vez, la memoria suele presentar señales como olvidos de nombres o lugares donde dejamos las cosas. Pero a medida que envejece, puede tomar más tiempo para recordar las cosas.
Un cerebro sano y joven, ayuda a la memoria y la concentración. En este sentido es importante prestar atención a algunos aspectos, como la alimentación y otros hábitos que son fundamentales para la prevención de problemas cognitivos.
Más allá de vitaminas y nutrientes, la lupa en este caso está puesta en otro aspecto, que tiene que ver con la aromaterapia, una forma de medicina alternativa basada en aceites esenciales y otros compuestos aromáticos, define Cuerpo Mente. Su objetivo es mejorar el bienestar psicológico o físico, con una amplia variedad, aunque sin embargo no existe suficiente evidencia de eficacia.
Beneficios de la aromaterapia para el cerebro y la memoria
De acuerdo al sitio Cuerpo Mente, con la aromaterapia se puede reducir el estrés y mejorar la concentración, en especial los olores frescos.
En ese momento es que entran en juegos "los aceites esenciales, que se clasifican por familias según su bioquímica y o que se conoce como carga energética o polaridad”. Esto significa que se pueden elegir según el efecto buscado.
Según citan, existen estudios que “confirman la acción beneficiosa del 1,8-cineol (también llamado eucaliptol)”, para fortalecer el rendimiento, la memoria y la concentración. Lo ideal es aplicarlo durante la noche.
Los expertos también recomiendan los aceites esenciales de romero, eucalipto radiata, salvia española, laurel o ravintsara.
A su vez, el portal Aromaterapia en línea recomiendan otras opciones:
Aceite esencial de menta que ayuda a aclarar la mente y sirve para mejorar la concentración cuando hay fatiga mental.
Aceite esencial de hierbabuena estimula los nervios y el cerebro.
Aceite esencial de cardamomo lo recomiendan dado que surge como un tónico del cerebro y del sistema nervioso.