Cuál es el hábito nocturno que protege la memoria y previene enfermedades del cerebro

Más allá de vitaminas y nutrientes, la lupa en este caso está puesta en otro aspecto, que tiene que ver con la aromaterapia, una forma de medicina alternativa basada en aceites esenciales y otros compuestos aromáticos, define Cuerpo Mente. Su objetivo es mejorar el bienestar psicológico o físico, con una amplia variedad, aunque sin embargo no existe suficiente evidencia de eficacia.