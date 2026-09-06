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ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

Los parámetros de facturación y las cuotas mensuales vigentes corresponden a la última actualización fijada por el organismo recaudador.

ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre
Foto: diariouno.com.ar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA confirmó en Argentina que el vencimiento del Monotributo de septiembre operará el lunes 21 para todas las categorías, debido a que el día 20 coincide con un domingo.
  • El pago rige para todos los CUIT e incluye impuesto integrado, SIPA y obra social, bajo los valores actualizados en agosto, con escalas desde $49.527 hasta $1,6 millones.
  • El cumplimiento en término evita recargos e intimaciones del fisco, en un contexto de mayores controles de ARCA sobre facturación y eventuales embargos de cuentas virtuales.
Resumen generado con IA

El Monotributo cuenta durante septiembre con un nuevo esquema de importes que abarca a todas las categorías del régimen simplificado. Los valores a considerar por parte de los contribuyentes son aquellos vigentes desde el 1 de agosto de 2026, de acuerdo con la actualización difundida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).  

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A diferencia de otros tributos nacionales, la cuota mensual del Monotributo establece una fecha unificada para la totalidad de los inscriptos, sin distinciones por la terminación del CUIT.

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Fecha de vencimiento del monotributo de ARCA en septiembre

El pago mensual correspondiente a septiembre de 2026 vencerá el lunes 21 de septiembre. La fecha alcanza a todas las categorías y a la totalidad de las terminaciones de CUIT, debido a que la jornada habitual del día 20 coincide en esta ocasión con un domingo. El importe mensual reúne los distintos componentes del régimen: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social, cuando corresponda, pudiendo variar según la situación particular del contribuyente y las excepciones de ARCA.

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Los nuevos valores forman parte de la actualización que comenzó a regir el 1 de agosto y se mantiene durante este período. ARCA difundió las nuevas escalas junto con los topes de ingresos y demás parámetros utilizados para determinar la categoría correspondiente.

Escala completa de montos: cuánto hay que pagar según la categoría

Categoría A: $49.527,18 mensuales, tanto para servicios como para venta de cosas muebles

Categoría B: $56.379,08 mensuales, tanto para servicios como para venta de cosas muebles

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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