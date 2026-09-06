ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

Fecha de vencimiento del monotributo de ARCA en septiembre

El pago mensual correspondiente a septiembre de 2026 vencerá el lunes 21 de septiembre. La fecha alcanza a todas las categorías y a la totalidad de las terminaciones de CUIT, debido a que la jornada habitual del día 20 coincide en esta ocasión con un domingo. El importe mensual reúne los distintos componentes del régimen: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social, cuando corresponda, pudiendo variar según la situación particular del contribuyente y las excepciones de ARCA.