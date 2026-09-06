ARCA confirmó las fechas de pago y los montos del Monotributo para septiembre

Resumen para apurados
- ARCA confirmó en Argentina que el vencimiento del Monotributo de septiembre operará el lunes 21 para todas las categorías, debido a que el día 20 coincide con un domingo.
- El pago rige para todos los CUIT e incluye impuesto integrado, SIPA y obra social, bajo los valores actualizados en agosto, con escalas desde $49.527 hasta $1,6 millones.
- El cumplimiento en término evita recargos e intimaciones del fisco, en un contexto de mayores controles de ARCA sobre facturación y eventuales embargos de cuentas virtuales.
El Monotributo cuenta durante septiembre con un nuevo esquema de importes que abarca a todas las categorías del régimen simplificado. Los valores a considerar por parte de los contribuyentes son aquellos vigentes desde el 1 de agosto de 2026, de acuerdo con la actualización difundida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A diferencia de otros tributos nacionales, la cuota mensual del Monotributo establece una fecha unificada para la totalidad de los inscriptos, sin distinciones por la terminación del CUIT.
Fecha de vencimiento del monotributo de ARCA en septiembre
El pago mensual correspondiente a septiembre de 2026 vencerá el lunes 21 de septiembre. La fecha alcanza a todas las categorías y a la totalidad de las terminaciones de CUIT, debido a que la jornada habitual del día 20 coincide en esta ocasión con un domingo. El importe mensual reúne los distintos componentes del régimen: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social, cuando corresponda, pudiendo variar según la situación particular del contribuyente y las excepciones de ARCA.
Los nuevos valores forman parte de la actualización que comenzó a regir el 1 de agosto y se mantiene durante este período. ARCA difundió las nuevas escalas junto con los topes de ingresos y demás parámetros utilizados para determinar la categoría correspondiente.
Escala completa de montos: cuánto hay que pagar según la categoría
Categoría A: $49.527,18 mensuales, tanto para servicios como para venta de cosas muebles
Categoría B: $56.379,08 mensuales, tanto para servicios como para venta de cosas muebles
Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles
Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles
Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles
Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles
Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles
Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles
Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles
Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles
Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles