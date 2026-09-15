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Cambios en la factura electrónica: ARCA comenzará a rebotar comprobantes que no cumplan un requisito clave

El organismo envió notificaciones a contribuyentes con inconsistencias. Cómo adaptar los sistemas propios y Web Services antes de que venza el plazo de tolerancia.

Cambios en la factura electrónica: ARCA comenzará a rebotar comprobantes que no cumplan un requisito clave
Fuente: ARCA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA rechazará en Argentina las facturas electrónicas que omitan la condición fiscal del cliente desde diciembre, para optimizar el registro del Libro de IVA Digital.
  • La medida responde a la RG 5616/2024 y exige adecuar los Web Services y sistemas de cobro para transmitir el parámetro técnico obligatorio antes del vencimiento del plazo.
  • Las empresas que no actualicen su software sufrirán el rebote automático del CAE, lo que paralizará la emisión de comprobantes y las ventas al finalizar la tolerancia.
Resumen generado con IA

La ARCA puso en marcha el envío de avisos formales hacia los emisores de facturas electrónicas que omiten consignar la categoría fiscal del cliente. Con el propósito de corregir estas inconsistencias, la autoridad impositiva otorgó un plazo que vence el 30 de noviembre de 2026, fecha límite para actualizar los programas informáticos de cobro.

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El cambio definitivo entra en juego el primer día de diciembre, momento en que el sistema de facturación por Web Service exigirá este dato como un requisito indispensable. Cualquier solicitud de comprobante que llegue incompleta o con fallas en la transmisión del estado frente al IVA sufrirá el rebote automático del Código de Autorización Electrónico (CAE).

El dato que deben informmar las empresas al momento de emitir una factura

La modificación impacta de lleno en el parámetro técnico CondicionIVAReceptorId, la etiqueta encargada de precisar el encuadre impositivo del cliente, ya sea monotributista, responsable inscripto, consumidor final o exento. Para las compañías que operan con software propio o plataformas enlazadas a la Arca mediante Web Service, guardar esta información en sus registros locales resulta insuficiente, siendo obligatorio transmitirla en el paquete de datos enviado para la aprobación de la factura.

Esta actualización deriva de la Resolución General 5616/2024, norma que ajustó el reglamento de facturación con la meta de registrar la situación tributaria de cada comprador. Con esta iniciativa, el ente recaudador busca agilizar la carga digital de las transacciones financieras y optimizar el procesamiento continuo dentro del Libro de IVA Digital.

Revisiones necesarias previas a diciembre

Las empresas que emiten comprobantes mediante programas propios o desarrollos informáticos externos necesitan constatar que el parámetro sobre la categoría impositiva del cliente viaje de forma efectiva hacia la Arca. No alcanza con adaptar la interfaz visible para el usuario; resulta imprescindible verificar con el proveedor del software que el parámetro técnico integre cada solicitud de autorización.

El instructivo normativo de la Arca marca este requisito como una condición obligatoria, por lo cual omitir la categoría tributaria del comprador frenará la generación del documento. A su vez, la entidad habilitó una vía técnica específica dentro de sus sistemas para consultar las equivalencias válidas según cada situación fiscal.

Consecuencias operativas ante el rechazo del CAE

El impacto central para cualquier firma que omita actualizar su plataforma radicará en la parálisis de sus ventas, dado que la Arca rebotará los pedidos de autorización sin dicho parámetro. Esta interrupción afectará la operatoria diaria de los comercios con alta emisión de comprobantes o esquemas automatizados de cobro.

La etapa previa al primer día de diciembre otorga la ventana oportuna para llevar a cabo pruebas técnicas y corregir fallas en la transmisión de datos. Si bien el ente regulador permitió el envío optativo durante la fase inicial de prueba, el nuevo esquema anulará cualquier margen de tolerancia para las solicitudes deficientes.

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