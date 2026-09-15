Cambios en la factura electrónica: ARCA comenzará a rebotar comprobantes que no cumplan un requisito clave

El dato que deben informmar las empresas al momento de emitir una factura

La modificación impacta de lleno en el parámetro técnico CondicionIVAReceptorId, la etiqueta encargada de precisar el encuadre impositivo del cliente, ya sea monotributista, responsable inscripto, consumidor final o exento. Para las compañías que operan con software propio o plataformas enlazadas a la Arca mediante Web Service, guardar esta información en sus registros locales resulta insuficiente, siendo obligatorio transmitirla en el paquete de datos enviado para la aprobación de la factura.