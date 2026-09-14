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Becas Progresar de Anses: cuáles son los motivos por los que se puede perder el cobro mensual

Tener la beca adjudicada no garantiza su cobro durante todo el año. Cómo funcionan las tres certificaciones escolares y qué porcentaje del haber se retiene de forma preventiva.

Becas Progresar de Anses: cuáles son los motivos por los que se puede perder el cobro mensual
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, los titulares de Becas Progresar pueden perder el cobro de $35.000 de Anses si no mantienen la regularidad académica o superan el tope de ingresos.
  • El beneficio exige controles periódicos: las escuelas informan la asistencia y notas tres veces al año, mientras que Anses aplica retenciones preventivas del monto.
  • Mantener la regularidad y validar la documentación será clave para que miles de estudiantes aseguren la continuidad de la ayuda económica y cobren el dinero retenido.
Resumen generado con IA

Las Becas Progresar registran hoy un haber mensual de $35.000 dentro de sus diferentes modalidades. La Secretaría de Educación dictaminó este valor, mientras que la Anses ejecuta la transferencia del dinero directo a las cuentas bancarias o billeteras virtuales que registraron los alumnos en el sistema.

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El dinero recibido requiere un seguimiento constante por parte del titular, dado que la aprobación inicial del beneficio no asegura el cobro continuo durante los doce meses. Quienes perciben esta ayuda económica necesitan sostener los criterios sociales de la convocatoria y presentar el rendimiento académico exigido en cada carrera. Asimismo, el organismo aplica un descuento preventivo sobre el monto mensual hasta la entrega de la documentación requerida.

¿Por qué Anses podría retener el pago del Progresar?

El incumplimiento del estatus de alumno regular representa una de las causas centrales para la baja definitiva del subsidio. De igual modo, la interrupción del beneficio ocurre cuando la persona abandona las aulas, declina formalmente la ayuda, obtiene una asignación equivalente de la Secretaría de Educación o rompe con alguno de los requisitos estipulados en el reglamento general.

Los recursos financieros del núcleo familiar componen otro factor determinante, dado que los ingresos totales no pueden sobrepasar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Adicionalmente, dentro de Progresar Obligatorio la asistencia continua cobra un papel crítico; los colegios reportan tres informes periódicos sobre el presentismo y la acreditación final de materias, factores indispensables para evitar la cancelación del pago.

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