Becas Progresar de Anses: cuáles son los motivos por los que se puede perder el cobro mensual

El dinero recibido requiere un seguimiento constante por parte del titular, dado que la aprobación inicial del beneficio no asegura el cobro continuo durante los doce meses. Quienes perciben esta ayuda económica necesitan sostener los criterios sociales de la convocatoria y presentar el rendimiento académico exigido en cada carrera. Asimismo, el organismo aplica un descuento preventivo sobre el monto mensual hasta la entrega de la documentación requerida.