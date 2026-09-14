Importaciones más simples: ARCA eliminó un trámite clave para el ingreso de un producto

Resumen para apurados
- ARCA eliminó en Argentina un trámite clave para importar pilas y baterías desde el 12 de septiembre, buscando agilizar el comercio y suprimir burocracia duplicada.
- Mediante la Resolución 5895, se adecuó el marco aduanero tras nuevas pautas técnicas de Ambiente y Producción, eliminando un paso previo redundante para los importadores.
- La simplificación agilizará el ingreso de juguetes y electrónicos sin anular la Ley 26.184, garantizando que se mantengan los estándares de seguridad y control ambiental.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) quitó un requisito administrativo destinado al ingreso de insumos energéticos como pilas y baterías, en consonancia con la reestructuración de los controles vigentes en la materia. El propósito central de este cambio apunta a agilizar la operativa del comercio exterior, suprimiendo instancias burocráticas duplicadas para acoplar la gestión fronteriza al nuevo marco normativo.
La resolución general 5895/2026, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial, dejó sin efecto la disposición 5398 previa para oficializar la medida. Dado que la regla previó su aplicación a partir de la jornada posterior a la difusión formal, el nuevo criterio cobró validez efectiva desde el 12 de septiembre.
Simplificación del trámite de importación
El principal efecto de esta medida radica en la supresión de un paso administrativo obligatorio para los operadores que ingresan determinados productos al país. Esta actualización responde a un cambio previo en el sistema utilizado para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en pilas y baterías. Durante junio de 2026, una resolución conjunta de los organismos de Ambiente y Producción fijó nuevas especificaciones técnicas para este sector.
A partir de dicho mecanismo, la intervención previa que mantenía la Arca perdió su razón de ser en el esquema actual. Por este motivo, la entidad eliminó la reglamentación que ordenaba su participación directa, adecuando todo el proceso de comercio exterior. Esta modificación alcanza a pilas y baterías primarias, además de diversos dispositivos que las incluyen, como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras y linternas.
Controles vigentes y alcance de la medida
La Ley 26.184 mantiene las exigencias legales para la comercialización e importación de estos elementos dentro del mercado argentino, incluyendo las restricciones sobre el uso de mercurio, cadmio y plomo. Quitar la intervención directa de la Arca de ningún modo autoriza el ingreso de mercadería sin las certificaciones correspondientes. Los estándares técnicos, ambientales y de seguridad permanecen plenamente vigentes bajo los canales previstos por la norma.
El propósito central de esta reforma busca impedir la duplicación de trámites cuando ya existen auditorías específicas dedicadas a la misma revisión. De esta manera, el nuevo esquema agiliza las gestiones de los importadores sin descuidar la fiscalización sobre la calidad y seguridad de las fuentes de energía que ingresan al territorio nacional.