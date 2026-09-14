Importaciones más simples: ARCA eliminó un trámite clave para el ingreso de un producto

Simplificación del trámite de importación

El principal efecto de esta medida radica en la supresión de un paso administrativo obligatorio para los operadores que ingresan determinados productos al país. Esta actualización responde a un cambio previo en el sistema utilizado para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en pilas y baterías. Durante junio de 2026, una resolución conjunta de los organismos de Ambiente y Producción fijó nuevas especificaciones técnicas para este sector.