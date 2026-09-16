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A los 40 y 60: dos hábitos clave para cuidar el cuerpo y retrasar el envejecimiento

El alcohol, las azúcares, los embutidos y las harinas se procesan de modo distinto a medida que pasan los años.

Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad.
Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas aconsejan dejar el alcohol a los 40 años y los azúcares a los 60 para frenar el envejecimiento acelerado identificado en estudios de la Universidad de Stanford.
  • La ciencia descubrió que a los 44 años el cuerpo pierde capacidad para metabolizar tóxicos, mientras que a los 60 la insulina procesa con menor eficacia harinas y glucosa.
  • Adaptar la nutrición a estos cambios biológicos resulta crucial para prevenir enfermedades crónicas y promover un deterioro metabólico más lento durante la vejez.
Resumen generado con IA

Diferentes estudios demostraron que la curva hacia el envejecimiento no se da de forma constante y sostenida. Por el contrario, hay períodos en que este proceso biológico se acelera. Para estos momentos, una nutricionista recomendó incorporar hábitos particulares y retrasar la llegada de la vejez.

Este es el alimento que más afecta la memoria y acelera el envejecimiento cognitivo

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La alimentación juega un rol sumamente importante en nuestro organismo. Una nutrición completa ayuda a conservar la salud, a curar enfermedades e incluso a minimizar el riesgo de padecerlas. Pero las personas tienen diferentes necesidades orgánicas, por lo que es importante aprender cuáles son los nutrientes que demanda nuestro cuerpo.

Picos de envejecimiento

Según una investigación realizada en la Universidad de Stanford, los picos de envejecimiento más marcados se dan entre los 44 y los 60 años. Esto implica que nuestro metabolismo actúa de forma más lenta a estas edades, la piel se vuelve arrugada y hay una mayor probabilidad de contraer enfermedades.

En relación a ello, la nutricionista Giselle Thompson sugiere incorporar dos hábitos saludables en los picos de esta franja etaria. Mantener una dieta saludable y un estilo de vida sano implica dejar de ingerir alcohol y azúcar.

Hábitos para retrasar el envejecimiento

En este sentido, el hábito que se debe abandonar a partir de los 40 años es el de consumir bebidas alcohólicas. "Lo que cambia a los 44 años es la capacidad de metabolizar algunos tóxicos como la cafeína y el alcohol", señala el gerontólogo José Manuel Viudes. Además explica que el alcohol a esa edad es un gran "envejecedor y oxidador".

La segunda caída funcional es la de los 60 años. "La insulina, que es la hormona que depura y baja la glucosa que absorbemos con las harinas, se pone más perezosa y no trabaja adecuadamente", explica. Por eso sugiere "empezar a depurar todo lo que sea harina, azúcares y alimentos procesados".

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