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En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Una investigación de la Universidad de Stanford identificó dos etapas en las que los cambios asociados al envejecimiento serían más marcados. Especialistas recomiendan revisar algunos hábitos desde los 40 años.

Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad.
Cuáles son los hábitos de alimentación saludable en la mediana edad.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el envejecimiento se acelera a los 44 y 60 años debido a cambios metabólicos drásticos en el organismo humano.
  • A los 44 cae la capacidad de procesar alcohol y cafeína; a los 60 merma la eficacia de la insulina, lo que eleva el riesgo de contraer diversas enfermedades.
  • Especialistas advierten que ajustar la dieta y reducir ultraprocesados y alcohol desde la mediana edad resulta vital para prolongar la calidad de vida y mitigar el deterioro.
Resumen generado con IA

El envejecimiento no ocurre de manera completamente uniforme a lo largo de la vida. Distintas investigaciones señalan que existen etapas en las que algunos cambios vinculados con el organismo pueden producirse con mayor intensidad. Frente a esto, especialistas destacan la importancia de revisar determinados hábitos, especialmente a partir de los 40 años.

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La alimentación ocupa un lugar central en el cuidado de la salud. Una dieta equilibrada permite aportar los nutrientes que el organismo necesita y puede contribuir a reducir determinados riesgos asociados con el paso del tiempo.

Cuáles son los principales picos de envejecimiento

Una investigación de la Universidad de Stanford identificó dos momentos en los que los cambios asociados al envejecimiento serían más marcados: alrededor de los 44 y los 60 años.

Durante estas etapas pueden producirse modificaciones en diferentes funciones del organismo. Entre ellas se menciona una disminución en la velocidad del metabolismo, cambios en la piel y un incremento de la predisposición a determinadas enfermedades.

A partir de estos períodos, la nutricionista Giselle Thompson plantea prestar especial atención a los hábitos cotidianos y, particularmente, a la alimentación.

El alcohol, uno de los hábitos a revisar después de los 40

Uno de los cambios sugeridos es reducir o abandonar el consumo de bebidas alcohólicas a partir de los 40 años.

El gerontólogo José Manuel Viudes explica que alrededor de los 44 años puede modificarse la capacidad del organismo para metabolizar determinadas sustancias, entre ellas la cafeína y el alcohol. En ese contexto, señala al alcohol como un factor relacionado con procesos de oxidación y envejecimiento.

Por eso, mantener un estilo de vida saludable durante esta etapa implica prestar atención no solo a lo que se incorpora a la dieta, sino también a aquellos consumos que pueden resultar perjudiciales.

Qué ocurre alrededor de los 60 años

El segundo período señalado por la investigación se ubica alrededor de los 60 años. Según la explicación citada, en esta etapa puede disminuir la eficiencia de la insulina, hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre.

A partir de este momento, la recomendación apunta a reducir el consumo de harinas, azúcares y alimentos ultraprocesados.

En este sentido, una alimentación basada en productos menos procesados y el mantenimiento de hábitos saludables forman parte de las estrategias sugeridas para acompañar los cambios que atraviesa el organismo con el paso de los años.

La importancia de los hábitos

Los cambios relacionados con la edad forman parte del proceso biológico normal. Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida son factores que pueden influir en la salud a lo largo de las distintas etapas.

Por eso, las recomendaciones de los especialistas apuntan a prestar especial atención a los hábitos cotidianos a partir de los 40 años, con énfasis en el consumo de alcohol, azúcares, harinas y alimentos procesados.

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