“Si pudiera, viviría como vos”: el divertido ida y vuelta de Franco Colapinto en la TV española

Uno de los momentos más divertidos se produjo cuando Broncano le propuso al argentino competir juntos en una carrera de autos. Colapinto no dudó en responder con ironía y, después de escuchar la invitación, le lanzó una frase que provocó risas en el estudio. “Si pudiera, viviría como vos”, le dijo el piloto al conductor, en referencia a la vida más relajada que lleva Broncano lejos de las exigencias de un corredor de Fórmula 1.