“Si pudiera, viviría como vos”: el divertido ida y vuelta de Franco Colapinto en la TV española

Resumen para apurados
- Tras correr en Madrid, Franco Colapinto participó en el programa español La Revuelta de TVE, invitado por David Broncano durante el receso previo al GP de Azerbaiyán.
- El piloto de Alpine sumó puntos con su séptimo puesto en Madrid y se convirtió en el primer corredor de F1 en el ciclo, destacándose por su humor y descontracturada interacción.
- Su paso por la televisión española consolida su perfil carismático fuera de las pistas, ampliando su impacto mediático y popularidad antes de su próxima competencia oficial.
Franco Colapinto tuvo una noche distinta después de su gran actuación en el Gran Premio de Madrid. El piloto de Alpine fue invitado a “La Revuelta”, el popular programa de humor y entrevistas de la televisión pública española conducido por David Broncano, y rápidamente se adaptó al tono descontracturado del ciclo. La charla tuvo bromas, anécdotas y preguntas que se alejaron por completo de la Fórmula 1.
Uno de los momentos más divertidos se produjo cuando Broncano le propuso al argentino competir juntos en una carrera de autos. Colapinto no dudó en responder con ironía y, después de escuchar la invitación, le lanzó una frase que provocó risas en el estudio. “Si pudiera, viviría como vos”, le dijo el piloto al conductor, en referencia a la vida más relajada que lleva Broncano lejos de las exigencias de un corredor de Fórmula 1.
La conversación también permitió conocer otro costado del piloto, que volvió a mostrarse cómodo frente a las cámaras y lejos de la formalidad habitual de una entrevista deportiva. De hecho, su presencia fue presentada por Broncano con entusiasmo. “Un auténtico fenómeno, directamente desde Argentina, niño prodigio de la velocidad”, dijo el conductor al recibirlo en el estudio.
te amo franco colapinto denle el premio al mÃ¡s gracioso del paÃs ðð¼ðð¼ pic.twitter.com/BZnNGnqLuN— Ø (@lewislapinto) September 15, 2026
Una entrevista que se salió del guion
La visita de Colapinto tuvo además un valor particular porque se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en pasar por “La Revuelta”. El programa se caracteriza justamente por las entrevistas informales y el humor, por lo que la personalidad del argentino encajó rápidamente con el formato. Durante la charla también recordó sus comienzos en el automovilismo y respondió las clásicas preguntas personales del programa.
La participación se produjo pocos días después de que Colapinto terminara séptimo en el Gran Premio de Madrid y sumara seis puntos para Alpine. Aprovechando que la Fórmula 1 tendrá descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino permaneció unos días más en España y aceptó la invitación al ciclo de TVE, donde pudo mostrarse en un registro completamente diferente al del paddock.
La aparición de Colapinto dejó así varias escenas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Entre las bromas, las preguntas personales y su particular intercambio con Broncano, el piloto argentino volvió a exhibir una faceta que también explica buena parte de su repercusión fuera de los circuitos: su facilidad para desenvolverse con naturalidad frente a una cámara y convertir una entrevista en un momento de entretenimiento.