Franco Colapinto apareció en “La Revuelta”: cómo es el famoso programa español que ya recibió a varios argentinos

Durante la entrevista, Colapinto volvió a mostrar el humor que suele exhibir frente a las cámaras. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Broncano le elogió el pelo y el argentino respondió primero “Me lo cuido mucho, uso muchas cremas...”, para luego rematar entre risas “Me lo lavo con jabón el pelo, boludo”. También bromeó sobre su llegada al programa y contó “Atrasé el vuelo para venir acá. Soy un tipo sacrificado, ja. Está lleno de gente esto, pensé que era tele sin público”.