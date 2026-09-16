Franco Colapinto apareció en “La Revuelta”: cómo es el famoso programa español que ya recibió a varios argentinos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto visitó el programa español "La Revuelta" en Madrid tras lograr el séptimo puesto en el GP de España, para repasar su carrera con humor.
- El piloto de F1 protagonizó una distendida charla con David Broncano. Es el primer corredor de la categoría en asistir al ciclo, donde ya pasaron figuras como María Becerra.
- Su paso por la televisión europea ratifica su creciente popularidad y carisma fuera de las pistas, consolidando su imagen mediática global en la Fórmula 1.
Franco Colapinto aprovechó su estadía en Madrid después de su gran actuación en el Gran Premio de España para visitar “La Revuelta”, uno de los programas más populares de la televisión española. El ciclo, conducido por David Broncano, combina entrevistas, humor, música y preguntas descontracturadas, y en esta oportunidad tuvo al piloto de Alpine como uno de sus invitados principales junto al reconocido director de orquesta Jordi Savall.
La presencia del argentino tuvo además un dato particular: según RTVE, Colapinto se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en visitar “La Revuelta”. El programa se emite por La 1 de Televisión Española y también está disponible en RTVE Play. El formato se caracteriza por sus conversaciones informales y por llevar al estudio a figuras de ámbitos muy diferentes.
Durante la entrevista, Colapinto volvió a mostrar el humor que suele exhibir frente a las cámaras. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Broncano le elogió el pelo y el argentino respondió primero “Me lo cuido mucho, uso muchas cremas...”, para luego rematar entre risas “Me lo lavo con jabón el pelo, boludo”. También bromeó sobre su llegada al programa y contó “Atrasé el vuelo para venir acá. Soy un tipo sacrificado, ja. Está lleno de gente esto, pensé que era tele sin público”.
Los argentinos que también pasaron por “La Revuelta”
El vínculo del programa con Argentina no empezó con Colapinto. Entre sus invitados estuvo la cantante María Becerra, quien apareció en junio de 2026 para presentar su disco “Quimera” y anunciar su gira por España. RTVE la describió como una de las artistas internacionales que más veces fue invitada al ciclo.
También pasaron por el programa otros argentinos o figuras vinculadas con el país. Juan Diego Botto, actor de origen argentino, fue entrevistado en marzo de 2026, mientras que en octubre de 2025 la banda argentina Airbag, integrada por Guido Sardelli, Patricio Sardelli y Gastón Sardelli, visitó el estudio de Broncano para tocar en vivo.
La aparición de Colapinto se dio después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid, su mejor resultado de la temporada hasta entonces. El argentino volvió a quedar así en el centro de la escena también fuera de la Fórmula 1, esta vez en un programa que lo puso frente a preguntas personales, bromas y anécdotas en un contexto completamente diferente al de un paddock.