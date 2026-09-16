DeportesMotores

"Vendió la casa": Franco Colapinto emocionó en la TV española al recordar el sacrificio de su padre

El piloto argentino visitó el programa de David Broncano y sorprendió al contar el esfuerzo familiar que hubo detrás de sus primeros pasos en el automovilismo.

HISTORIA. Franco Colapinto recordó sus primeros años en el automovilismo y el sacrificio de su familia para que pudiera continuar su carrera.
HISTORIA. Franco Colapinto recordó sus primeros años en el automovilismo y el sacrificio de su familia para que pudiera continuar su carrera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Madrid, Franco Colapinto reveló en 'La Revuelta' que su padre vendió la casa para financiar su debut en Fórmula 4, recordando el sacrificio para llegar a la F1.
  • El piloto argentino emigró solo a Europa a los 14 años y vivió en un taller mecánico en Italia, enfrentando las dificultades económicas y la falta de apoyo para latinoamericanos.
  • La revelación llega tras su séptimo puesto en Madrid, consolidando su ascenso deportivo y visibilizando las barreras estructurales que afrontan los pilotos de la región.
Resumen generado con IA

Después de su gran actuación en el Gran Premio de España, Franco Colapinto se quedó unos días en Madrid y aprovechó para visitar “La Revuelta”, uno de los programas más populares de la televisión española. Allí habló de su presente, pero también volvió sobre sus primeros pasos en el automovilismo y los sacrificios que hicieron posible su llegada a la Fórmula 1.

Colapinto recordó que su relación con los autos comenzó desde muy chico. “Mi viejo era muy fanático de los autos, me regaló un cuatriciclo a los cuatro años. Ahí empecé con las cuatro ruedas”, contó. Después relató que a los ocho años comenzó a correr en karting, una etapa que sería el comienzo de un recorrido que años más tarde lo llevaría a Europa.

El piloto también contó que a los 14 años se mudó solo al Viejo Continente para continuar con su formación. “A los ocho empecé a andar en karting, porque mi papá conocía a pilotos. Y a los 14 me vine solo a Europa, a Italia. Me fui a vivir en un taller mecánico, ahí empezó el camino hacia la Fórmula 1”, explicó.

El esfuerzo que hizo su familia

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Colapinto habló del esfuerzo económico que realizó su padre para sostener su carrera deportiva. “Mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años. Hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda correr para la Fórmula 4”, reveló.

El argentino reconoció que ese contexto también generaba presión. “Tuve mucha presión porque no tenés muchas oportunidades, sobre todo cuando sos de Latinoamérica”, sostuvo. Aun así, señaló que desde sus primeros años tuvo un objetivo claro y que cada paso estuvo marcado por la intención de llegar a la máxima categoría.

“Cuando empecé a correr lo hice con el sueño de llegar a la F1, todo lo que se generó fue mucho más grande”, afirmó. Esa historia de esfuerzo familiar quedó expuesta justamente después de uno de sus mejores resultados recientes, en el circuito Madring, donde terminó séptimo y sumó seis puntos para el campeonato.

Temas EspañaEuropaItaliaLatinoaméricaFórmula 1ArgentinaFranco ColapintoFlavio Briatore
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Franco Colapinto habló de la fama y sorprendió con una confesión sobre su vida en Mónaco

Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1: horarios de las pruebas libres, la clasificación y la carrera

Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos

Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos

Gasly anticipó un accidentado GP de Madrid: Choqué con todos los muros

Gasly anticipó un accidentado GP de Madrid: "Choqué con todos los muros"

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
5

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Tres generaciones y un mismo sueño: los Cerrutti quieren hacer historia en Cardenales

Tres generaciones y un mismo sueño: los Cerrutti quieren hacer historia en Cardenales

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

La huella de “Cachito” Vigil en Vicky Sauze: “Es un maestro del hockey y de la vida”

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Comentarios