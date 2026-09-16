"Vendió la casa": Franco Colapinto emocionó en la TV española al recordar el sacrificio de su padre

Resumen para apurados
- En Madrid, Franco Colapinto reveló en 'La Revuelta' que su padre vendió la casa para financiar su debut en Fórmula 4, recordando el sacrificio para llegar a la F1.
- El piloto argentino emigró solo a Europa a los 14 años y vivió en un taller mecánico en Italia, enfrentando las dificultades económicas y la falta de apoyo para latinoamericanos.
- La revelación llega tras su séptimo puesto en Madrid, consolidando su ascenso deportivo y visibilizando las barreras estructurales que afrontan los pilotos de la región.
Después de su gran actuación en el Gran Premio de España, Franco Colapinto se quedó unos días en Madrid y aprovechó para visitar “La Revuelta”, uno de los programas más populares de la televisión española. Allí habló de su presente, pero también volvió sobre sus primeros pasos en el automovilismo y los sacrificios que hicieron posible su llegada a la Fórmula 1.
Colapinto recordó que su relación con los autos comenzó desde muy chico. “Mi viejo era muy fanático de los autos, me regaló un cuatriciclo a los cuatro años. Ahí empecé con las cuatro ruedas”, contó. Después relató que a los ocho años comenzó a correr en karting, una etapa que sería el comienzo de un recorrido que años más tarde lo llevaría a Europa.
El piloto también contó que a los 14 años se mudó solo al Viejo Continente para continuar con su formación. “A los ocho empecé a andar en karting, porque mi papá conocía a pilotos. Y a los 14 me vine solo a Europa, a Italia. Me fui a vivir en un taller mecánico, ahí empezó el camino hacia la Fórmula 1”, explicó.
Franco Colapinto sobre sus inicios!— FC43 (@dailycolapinto) September 15, 2026
âMi papÃ¡ tuvo que vender la casa para que yo corriera en F4. Hay muchas menos posibilidades y oportunidades cuando sos de SudamÃ©rica y queres dedicarte a la F1. Me vine con 14 aÃ±os solo a Europaâ
Â©ï¸ | @LaRevuelta_TVE pic.twitter.com/aQdiFSGpLN
El esfuerzo que hizo su familia
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Colapinto habló del esfuerzo económico que realizó su padre para sostener su carrera deportiva. “Mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años. Hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda correr para la Fórmula 4”, reveló.
El argentino reconoció que ese contexto también generaba presión. “Tuve mucha presión porque no tenés muchas oportunidades, sobre todo cuando sos de Latinoamérica”, sostuvo. Aun así, señaló que desde sus primeros años tuvo un objetivo claro y que cada paso estuvo marcado por la intención de llegar a la máxima categoría.
“Cuando empecé a correr lo hice con el sueño de llegar a la F1, todo lo que se generó fue mucho más grande”, afirmó. Esa historia de esfuerzo familiar quedó expuesta justamente después de uno de sus mejores resultados recientes, en el circuito Madring, donde terminó séptimo y sumó seis puntos para el campeonato.