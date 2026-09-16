"Vendió la casa": Franco Colapinto emocionó en la TV española al recordar el sacrificio de su padre

Colapinto recordó que su relación con los autos comenzó desde muy chico. “Mi viejo era muy fanático de los autos, me regaló un cuatriciclo a los cuatro años. Ahí empecé con las cuatro ruedas”, contó. Después relató que a los ocho años comenzó a correr en karting, una etapa que sería el comienzo de un recorrido que años más tarde lo llevaría a Europa.