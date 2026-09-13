La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

Resumen para apurados
- Charlotte Caniggia, Yisela Pintos y Sol Abraham definirán el 16 de septiembre a la ganadora de Gran Hermano en Telefe, tras la reciente eliminación de Luana Fernández.
- La definición quedó fijada tras la salida de Luana Fernández. La producción organizó una cena previa con Santiago del Moro y emisiones especiales antes del cierre decisivo.
- El desenlace consagrará a una mujer campeona tras 19 años de historia en el formato nacional, concluyendo la temporada el 17 de septiembre con el ciclo "La noche de campeonas".
Gran Hermano Generación Dorada ya entró en su recta final. Después de la eliminación de Luana Fernández el miércoles 9 de septiembre, quedaron definidas las tres participantes que competirán por convertirse en la nueva campeona del reality de Telefe. Las finalistas son Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham, quienes continúan en carrera por el título en la última etapa de la competencia.
De acuerdo con el cronograma previsto por la producción, el lunes 14 de septiembre comenzará la semana de la gran final. El martes 15 habrá un programa especial junto a las participantes y, finalmente, el miércoles 16 de septiembre se realizará la gala que definirá a la ganadora.
Cuándo es la final de Gran Hermano Generación Dorada
La definición del reality tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre, cuando se conozca quién será la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada.
Antes de la gala decisiva, Santiago del Moro ingresará a la casa el domingo para compartir una cena con las tres finalistas. El encuentro tendrá como objetivo acercarles información del exterior después del período de aislamiento que atravesaron durante la competencia.
El último lugar disponible para la final quedó definido tras el duelo entre Luana Fernández y Yisela Pintos. Finalmente, Luana quedó eliminada y se despidió del programa con un mensaje dirigido a su compañera: “Que gane la mejor, la que el supremo elija como dice Santi”.
Desde la producción también dedicaron unas palabras a la participante que terminó en el cuarto puesto y destacaron su personalidad durante el paso por la casa.
Las tres mujeres que van por el título
Con la eliminación de Luana, Charlotte Caniggia, Yisela Pintos y Solange Abraham se convirtieron en las tres protagonistas del desenlace.
Las participantes ya comenzaron a vivir los últimos días dentro de la casa y mantienen sus expectativas de llegar al título. Durante el programa, Charlotte afirmó: “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”, mientras que Solange agradeció el respaldo que recibió de los espectadores.
La final de esta edición tendrá además un condimento particular para la historia del formato en Argentina: una mujer volverá a consagrarse campeona después de 19 años, según el texto presentado sobre la edición. La última ganadora mujer había sido Marianela Mirra, en 2007, mientras que Viviana Colmenero fue la primera mujer en obtener el título, en la edición 2002/03.
Qué pasa después de la gran final
La competencia llegará formalmente a su definición el miércoles 16 de septiembre. Sin embargo, el cierre de esta edición continuará al día siguiente. El jueves 17 de septiembre se emitirá La noche de campeonas, programa que marcará el cierre total de Gran Hermano Generación Dorada.
Así, las próximas jornadas estarán centradas en la definición entre Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham, que buscarán quedarse con el título después de la consagración de Santiago “Tato” Algorta en el reality anterior.