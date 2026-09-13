La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

Gran Hermano Generación Dorada ya entró en su recta final. Después de la eliminación de Luana Fernández el miércoles 9 de septiembre, quedaron definidas las tres participantes que competirán por convertirse en la nueva campeona del reality de Telefe. Las finalistas son Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham, quienes continúan en carrera por el título en la última etapa de la competencia.