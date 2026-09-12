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Alzheimer: cuándo un olvido deja de ser normal

Detectar los cambios a tiempo puede hacer la diferencia.

Alzheimer: cuándo un olvido deja de ser normal
Hace 9 Hs

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores, pero que no forma parte del envejecimiento normal.

La memoria cambia a lo largo de la vida y algunos olvidos ocasionales pueden ser esperables. Lo importante es observar su frecuencia, evolución y, especialmente, cuánto interfieren en la vida cotidiana.

“Alzheimer en Ruta”: propuesta de la Fundación León

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“Más que un olvido aislado, lo que debería llamar la atención es un cambio respecto de cómo funcionaba habitualmente esa persona. Si empieza a repetir preguntas, tiene dificultades para realizar tareas conocidas o los problemas de memoria interfieren con su autonomía, es importante realizar una consulta y no atribuirlo simplemente a la edad”, explica el neurólogo Facundo Frissia, del CMC de Salta de Boreal Salud.

Una patología poco conocida que puede confundirse con Alzheimer

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Olvidar dónde se dejaron las llaves puede ser algo habitual. Pero si una persona comienza a colocarlas reiteradamente en lugares inusuales y no puede reconstruir qué hizo con ellas, merece atención. También puede ocurrir olvidar un nombre o una cita y recordarlos después. En cambio, olvidar todo el tiempo información reciente o hacer una y otra vez la misma pregunta constituye una señal para consultar. También hay que observar si la persona pierde reiteradamente el hilo de una conversación, tiene dificultades para expresarse o utiliza palabras que dificultan hacerse entender.

Actividades cotidianas

Confundirse alguna vez con el día de la semana tampoco necesariamente indica un problema. Pero desorientarse con frecuencia en el tiempo o en lugares conocidos no debería naturalizarse. Lo mismo ocurre con las actividades cotidianas. Las dificultades para pagar facturas, seguir una receta conocida o resolver tareas que antes realizaba con normalidad son señales que justifican una evaluación en consulta médica.

Un estudio sobre Alzheimer detectó cambios cerebrales asociados a la contaminación del aire

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La pérdida de memoria no significa automáticamente que exista Alzheimer. Pero una consulta a tiempo permite una evaluación y un tratamiento oportuno de los pacientes.

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