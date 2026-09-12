Alzheimer: cuándo un olvido deja de ser normal

Olvidar dónde se dejaron las llaves puede ser algo habitual. Pero si una persona comienza a colocarlas reiteradamente en lugares inusuales y no puede reconstruir qué hizo con ellas, merece atención. También puede ocurrir olvidar un nombre o una cita y recordarlos después. En cambio, olvidar todo el tiempo información reciente o hacer una y otra vez la misma pregunta constituye una señal para consultar. También hay que observar si la persona pierde reiteradamente el hilo de una conversación, tiene dificultades para expresarse o utiliza palabras que dificultan hacerse entender.