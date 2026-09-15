Román Vega, la gran sorpresa de Scaloni para la primera convocatoria después del Mundial

Su carrera comenzó en Argentinos Juniors. Debutó en Primera con apenas 17 años bajo la conducción de Gabriel Milito y rápidamente apareció en el radar europeo. Para la temporada 2022/23 fue cedido al Barcelona B, donde disputó 17 encuentros. Su llegada al club catalán estuvo impulsada por las referencias de Milito y Javier Mascherano.