Román Vega, la gran sorpresa de Scaloni para la primera convocatoria después del Mundial
El lateral izquierdo de 22 años, actualmente en el Zenit de Rusia, recibió su primera citación a la Selección mayor. Pasó por Barcelona B, fue buscado por River y podría convertirse en el debutante número 66 del ciclo.
Resumen para apurados
- Scaloni convocó por primera vez al lateral Román Vega a la Selección Argentina para disputar tres amistosos internacionales tras el subcampeonato del Mundial 2026.
- El defensor de 22 años milita en el Zenit de Rusia tras formarse en Argentinos Juniors, jugar en el Barcelona B y disputar el Mundial Sub-20 de 2023 con la Albiceleste.
- Si suma minutos en esta gira de amistosos, Vega se convertirá en el debutante número 66 del ciclo de Scaloni, consolidando el recambio generacional del equipo.
Lionel Scaloni presentó su primera lista después del subcampeonato de la Selección en el Mundial 2026 y entre los nombres habituales apareció una sorpresa: Román Vega. El lateral izquierdo de 22 años fue convocado por primera vez a la Mayor para los próximos amistosos.
Vega atraviesa un buen presente en Zenit. Durante la actual temporada disputó 11 de los 12 partidos posibles y ya celebró la conquista de la Supercopa de Rusia.
Su carrera comenzó en Argentinos Juniors. Debutó en Primera con apenas 17 años bajo la conducción de Gabriel Milito y rápidamente apareció en el radar europeo. Para la temporada 2022/23 fue cedido al Barcelona B, donde disputó 17 encuentros. Su llegada al club catalán estuvo impulsada por las referencias de Milito y Javier Mascherano.
A comienzos de 2025, River consultó condiciones para incorporarlo por una cifra cercana a los 5,5 millones de dólares. Sin embargo, Zenit terminó quedándose con el 90% de su pase a cambio de nueve millones. A finales de ese mismo año, Marcelo Gallardo volvió a mostrar interés, aunque la operación tampoco avanzó.
Vega ya conoce lo que significa vestir la camiseta argentina. Integró la Selección Sub-20 dirigida por Mascherano durante el Mundial de 2023 y acumuló 120 minutos en dos presentaciones.
Ahora tendrá su primera oportunidad con Scaloni y, en caso de sumar minutos, podría convertirse en el jugador número 66 en debutar durante su ciclo.
Argentina disputará tres amistosos durante esta ventana internacional ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La convocatoria también estará atravesada por la despedida de Lionel Messi y el reconocimiento a los campeones del mundo de Qatar 2022.
Entre campeones del mundo y nombres consolidados, Vega tendrá la oportunidad de empezar a escribir su propia historia con la Selección mayor.