La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”
Resumen para apurados
- La Libertad Avanza inició su armado territorial en San Miguel de Tucumán con miras a 2027 para disputar el poder ante lo que consideran una situación crítica provincial.
- Liderados por Lisandro Catalán, dirigentes recorren barrios y suman jóvenes, mientras cuestionan deficiencias de infraestructura y la alta presión tributaria local.
- El espacio busca consolidar un plan de gobierno técnico para 2027, postergando la definición de candidaturas para posicionarse como una alternativa competitiva en la provincia.
La Libertad Avanza puso en marcha su armado territorial en San Miguel de Tucumán con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El espacio busca fortalecer su presencia en los distintos circuitos de la capital y transformar el respaldo que consiguió en las últimas elecciones en una estructura política capaz de disputar el poder en la provincia.
Micaela Viña, dirigente de LLA en Tucumán, es una de las referentes que participa de ese despliegue. Invitada a LA GACETA Play, explicó que la tarea consiste en recorrer los barrios, organizar los circuitos y tomar contacto directo con los vecinos.
“Nos invitó Lisandro Catalán a sumarnos y realmente, personalmente, creo que lo que podemos aportar es todo el tema de territorio, recorrer todos los circuitos de la capital y organizarlos. Así que en esa tarea estamos dando lo mejor”, sostuvo.
En esas recorridas, Viña aseguró que encontró una serie de problemas que se repiten entre los vecinos de la capital. Entre ellos mencionó el estado de las cloacas, las calles, los basurales y el abandono de distintos sectores de la ciudad.
“Hoy los vecinos de la capital la padecen. Padecen las cloacas”, afirmó. Según señaló, la situación de la infraestructura ya quedó expuesta, incluso a través de medios de comunicación, que muestran las imágenes de cloacas desbordadas y calles deterioradas.
Pero su diagnóstico no se limita a San Miguel de Tucumán. Para la dirigente libertaria, la provincia atraviesa una situación económica compleja, marcada por la falta de empleo y el endeudamiento de las familias.
“Tucumán está en una situación crítica”, afirmó Viña. En ese sentido, cuestionó la presión tributaria de la provincia y sostuvo que ese esquema termina afectando la llegada de inversiones y la generación de empleo privado.
“Eso hace que no vengan inversiones y eso hace que haya menos empleo”, explicó. Y planteó que Tucumán necesita una “transformación de raíz” para modificar su matriz económica.
“Tenemos que generar eso para que empiecen a venir inversiones, para que empiece a haber empleo privado y para que haya más oportunidades para que los chicos decidan quedarse acá en Tucumán”, sostuvo.
La apuesta por los barrios
Una de las principales tareas que asumió La Libertad Avanza es fortalecer su presencia territorial. Viña reconoció que no siempre resulta sencillo ingresar a barrios donde existen estructuras políticas consolidadas desde hace años.
“No te voy a mentir que es difícil”, admitió. Contó que en algunas recorridas dirigentes territoriales les hicieron saber que no podían trabajar en determinados sectores. En esos casos, explicó, optan por retirarse para evitar conflictos y preservar la seguridad.
Sin embargo, aseguró que también percibe un creciente respaldo de vecinos que están cansados de esas estructuras. “Cada vez son más los vecinos que nos apoyan, que están cansados de eso porque son víctimas también de ese sistema”.
Viña describió una modalidad de trabajo que busca combinar la presencia física en los barrios con la comunicación a través de las redes sociales. Mientras los equipos de comunicación se encargan de difundir las actividades, los dirigentes territoriales recorren los circuitos y mantienen reuniones con los vecinos.
“Realmente es un cara a cara con el vecino, tocarle la puerta muchas veces, sale la señora, contarle nuestras propuestas, dejarle el folleto y ahí muchas veces salen jóvenes que se quieren sumar”.
El rol de los jóvenes
La juventud es otro de los sectores sobre los que La Libertad Avanza busca profundizar su trabajo. Viña explicó que en cada circuito se intenta articular la tarea de los dirigentes territoriales con referentes de la Juventud de La Libertad Avanza.
“Se está haciendo un trabajo combinado donde es mucho más fácil llegar a los jóvenes a través de ellos, a los vecinos a través de los dirigentes territoriales”, señaló.
La dirigente destacó además que próximamente se realizará un Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza, en el marco de ese proceso de organización.
La disputa de 2027
Con la elección provincial todavía lejana, el espacio libertario evita por ahora hablar de candidaturas individuales. Viña señaló que el principal referente del proyecto es Lisandro Catalán y que todos los dirigentes están concentrados en construir una propuesta de gobierno.
Respecto de quién podría competir por la intendencia de San Miguel de Tucumán, aseguró que todavía no existe una definición. “Cuando lo decida, Lisandro pondrá el candidato o la candidata y todos tiraremos para ese mismo lado”, indicó.
Viña también descartó, por ahora, que su participación en el armado territorial implique una candidatura propia. “Nosotros todavía no hablamos de candidatura. La verdad que estamos todos trabajando”, respondió.
La dirigente, de 34 años, explicó que su experiencia en distintas elecciones provinciales le permite aportar al armado y anticipar las dificultades que el espacio podría encontrar en 2027. “Estoy aportando todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi experiencia”, sostuvo.
Críticas a la gestión de la capital
En paralelo con el despliegue territorial, Viña cuestionó la gestión de la intendenta Rossana Chahla. Consideró que las mejoras realizadas en el microcentro y en algunas plazas no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la ciudad.
“Lo que se ha hecho en la capital es un poco de maquillaje, en el microcentro, en un par de plazas que han quedado muy bonitas, no lo voy a negar, pero la realidad de los tucumanos es que no dan más”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el deterioro de las cloacas y otros servicios representa una de las principales preocupaciones de los capitalinos.
También se refirió a la situación de Germán Alfaro, dirigente con quien trabajó durante su gestión municipal y que actualmente se encuentra alineado con el oficialismo provincial. “Él era de nuestro lado, se cruza de vereda y hoy en día está con Jaldo, que es a quien nosotros nos enfrentamos”, señaló.
Una propuesta que busca diferenciarse
Viña marcó además diferencias entre la forma de construcción política de La Libertad Avanza y la de otros espacios. Destacó que el partido trabaja sobre un documento de unas 200 páginas con propuestas para Tucumán y un plan de shock inicial.
“Es mucho más técnico”, sostuvo al describir el proyecto libertario. Según explicó, el documento no se limita a enumerar propuestas, sino que también contempla cómo podrían implementarse medidas como las reducciones impositivas, ya sea mediante resoluciones, decretos o modificaciones legislativas.
Para Viña, esa planificación forma parte de la preparación con la que La Libertad Avanza pretende llegar a 2027. “Yo creo que La Libertad Avanza tiene una oportunidad única, que Tucumán tiene una oportunidad única y que es muy competitivo para el 2027”, concluyó.