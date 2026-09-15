La FIFA le dio un guiño a la Selección tras las duras sanciones a Paredes y Molina

La decisión de la FIFA permitirá que las penas comiencen a correr desde el amistoso contra Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. Por ese motivo, Paredes y Molina quedaron afuera de la convocatoria general. Almada, en cambio, integrará la nómina del medio local: cumplirá su única fecha frente al seleccionado boliviano y podrá estar disponible para los siguientes compromisos.