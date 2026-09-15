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La FIFA le dio un guiño a la Selección tras las duras sanciones a Paredes y Molina

El organismo confirmó que los tres amistosos de la próxima ventana serán considerados partidos Clase A, por lo que los futbolistas sancionados tras la final del Mundial podrán comenzar a cumplir sus suspensiones.

Paredes agredió a Gavi tras la final de la Copa del Mundo.
Paredes agredió a Gavi tras la final de la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA confirmó a la AFA que los amistosos de septiembre y octubre serán de Clase A, permitiendo que Paredes y Molina comiencen a purgar sus sanciones por la final del Mundial.
  • Las penas surgieron por incidentes ante España: Paredes recibió 10 fechas y Molina 7, mientras que Almada cumplirá su única sanción en el primer duelo ante Bolivia en Córdoba.
  • La medida acelera el retorno de figuras clave para futuros compromisos oficiales, mientras la AFA busca renovar a Scaloni hasta 2030 y Samuel prepara su salida técnica.
Resumen generado con IA

La Selección recibió una noticia importante de cara a la primera fecha FIFA después del Mundial. Tras una consulta realizada por la dirigencia de la AFA, la FIFA confirmó que los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados partidos Clase A y servirán para cumplir las sanciones aplicadas después de los incidentes ocurridos en la final contra España.

Leandro Paredes recibió el castigo más importante: 10 partidos de suspensión y una multa de U$S 90.000. Nahuel Molina deberá cumplir siete encuentros y pagar la misma cifra, mientras que Thiago Almada fue suspendido por un partido y multado con U$S 30.000.

También fue sancionado Roberto “Ratón” Ayala. El integrante del cuerpo técnico recibió tres fechas de suspensión y una multa de U$S 30.000. Los montos económicos serán abonados por la AFA.

La decisión de la FIFA permitirá que las penas comiencen a correr desde el amistoso contra Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. Por ese motivo, Paredes y Molina quedaron afuera de la convocatoria general. Almada, en cambio, integrará la nómina del medio local: cumplirá su única fecha frente al seleccionado boliviano y podrá estar disponible para los siguientes compromisos.

Argentina continuará su calendario el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y cerrará la ventana el martes 6 contra Benín. Ambos encuentros se disputarán en el Monumental.

Lionel Messi encabeza una convocatoria en la que también aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre otros.

Mientras tanto, la AFA también trabaja pensando en el futuro del cuerpo técnico. La dirigencia pretende que Lionel Scaloni continúe hasta 2030, aunque el entrenador todavía analiza su continuidad. Walter Samuel, por su parte, dejará su cargo en diciembre para comenzar su carrera como entrenador principal.

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