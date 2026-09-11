Quiénes son los dos "europibes" convocados a la Selección Sub-19 para los Juegos Odesur

Galassi, de 19 años y 1,84 metros de estatura, nació en España pero cuenta con fuertes raíces en la localidad santafesina de San Genaro —donde su padre, Eric, fue campeón con el club local en 1995 antes de emigrar durante la crisis de 2001—. Con capacidad para desempeñarse tanto de marcador central como de volante de contención, el hispano-argentino viene de dar un salto de peso en su carrera: tras formarse en Getafe y destacarse en el Juvenil A del Real Madrid (con rodaje en la UEFA Youth League), fue adquirido recientemente por la Lazio, que desembolsó 4 millones de euros por el 50% de su ficha y le firmó un contrato hasta junio de 2029. Pese a que aún no sumó minutos en la Serie A bajo las órdenes de Gennaro Gattuso y se foguea en la Reserva, su rendimiento lo mantiene en el radar tanto del scouting de AFA como de la Real Federación Española.