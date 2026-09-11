Quiénes son los dos "europibes" convocados a la Selección Sub-19 para los Juegos Odesur
Diego Placente oficializó la nómina de 18 futbolistas para la cita continental en Santa Fe, con la inclusión de dos promesas formadas en gigantes del Viejo Continente. Historias de desarraigo, proyección en la elite y un fuerte lazo familiar con el país.
Resumen para apurados
- Diego Placente convocó a los juveniles Bruno Galassi y Nicolás Marcipar a la Sub-19 argentina para disputar los Juegos Suramericanos de Santa Fe y blindar talentos del exterior.
- Ambos nacieron en España de familias argentinas: Galassi juega en Lazio tras pasar por Real Madrid, mientras que Marcipar es defensor central en La Masía de Barcelona.
- La citación consolida la estrategia de captación de la AFA sobre promesas europeas de raíces locales, asegurando su proyección para la Selección Mayor en los próximos años.
Con la mira puesta en los inminentes Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, Diego Placente confirmó la lista de 18 futbolistas que representarán a la Selección Argentina Sub-19 en el certamen que tendrá como sede principal el estadio de Newell's Old Boys. Entre los nombres elegidos por el cuerpo técnico sobresale la presencia de dos defensores formados en Europa que eligieron vestir la camiseta albiceleste: Bruno Galassi y Nicolás Marcipar.
Galassi, de 19 años y 1,84 metros de estatura, nació en España pero cuenta con fuertes raíces en la localidad santafesina de San Genaro —donde su padre, Eric, fue campeón con el club local en 1995 antes de emigrar durante la crisis de 2001—. Con capacidad para desempeñarse tanto de marcador central como de volante de contención, el hispano-argentino viene de dar un salto de peso en su carrera: tras formarse en Getafe y destacarse en el Juvenil A del Real Madrid (con rodaje en la UEFA Youth League), fue adquirido recientemente por la Lazio, que desembolsó 4 millones de euros por el 50% de su ficha y le firmó un contrato hasta junio de 2029. Pese a que aún no sumó minutos en la Serie A bajo las órdenes de Gennaro Gattuso y se foguea en la Reserva, su rendimiento lo mantiene en el radar tanto del scouting de AFA como de la Real Federación Española.
Por su parte, Marcipar representa una de las joyas de La Masía del Barcelona. Marcador central zurdo de apenas 16 años, nació en territorio catalán luego de que sus padres se radicaran allí por razones académicas. Formado en la estructura blaugrana desde 2017, el zaguero renovó recientemente su vínculo contractual por tres temporadas para consolidar su desarrollo en el club culé. No se trata de un rostro nuevo en el predio de Ezeiza: ya tuvo citaciones en la Sub-15 de la mano de Pablo Aimar y en la Sub-17 con el propio Placente. Fanático confeso de Unión de Santa Fe, Marcipar combina su ductilidad defensiva con una particular faceta estratégica fuera de la cancha: desde muy pequeño compitió en ajedrez, disciplina en la que llegó a derrotar a rivales de categorías superiores con apenas cinco años.