Piden que se investigue a policías de El Chañar por una presunta extorsión durante un procedimiento

Extorsión

“Ninguno de los dos efectivos pudo explicar en ese momento, ni en ningún momento posterior, el motivo real por el cual habían detenido a los ocupantes del vehículo ni por qué disponían su demora. Fue en ese contexto de absoluta orfandad de motivos que el efectivo más joven señaló al denunciante un lugar próximo a la palanca de cambios y afirmó haber hallado unos envoltorios, sin exhibirlos de manera fehaciente, sin practicar pesaje ni prueba de campo alguna, sin confeccionar acta de secuestro, sin dar intervención a la fuerza especializada en estupefacientes y sin activar protocolo legal específico alguno”, explicaron los abogados de E.L, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. Seguidamente trasladaron a los dos ocupantes hasta la Comisaría de El Chañar.