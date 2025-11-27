Nuevo escándalo en la Policía de Tucumán: investigan a un efectivo por presunta extorsión

Velázquez además dispuso librar un oficio a Whatsapp Inc., con domicilio en California, solicitando la entrega de un caudal masivo de información del usuario en cuestión de los teléfonos. Entre los datos requeridos no solo figuran los registros básicos del usuario, sino cruces de mensajes, incluyendo las direcciones IP utilizadas tanto para el inicio como para el cierre de sesión, junto con las fechas, horas y el huso horario correspondiente. El material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis y peritaje. Tras el operativo, la causa avanza bajo la hipótesis de una posible red de corrupción policial. Hasta el momento, en el Ministerio de Seguridad de la provincia no hicieron declaraciones al respecto.