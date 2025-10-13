Imputan a un policía por vejaciones y apremios ilegales

Negación

La defensora oficial, Natalia Hael, se opuso a la acusación y cuestionó los plazos procesales y el tiempo que demoró el MPF para avanzar en la investigación. La abogada discrepó con la hipótesis fiscal. “Acá hay un solo hecho. Estas tres mujeres se apersonaron en el bar de la ex pareja de Emilse con armas blancas e intentaron agredir a las personas que estaban adentro. Ahí resultó herido López. Las lesiones que constata el médico de la Policía no tienen nada que ver con las vejaciones que se están denunciando. Lógicamente que ante una aprehensión de tamaña violencia, que fue iniciada por ellas, es posible que hayan resultado lesionadas por la gente que se estaba tratando de defender”, sostuvo.