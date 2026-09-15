En Diputados: seguí el debate por el sobreendeudamiento de las familias argentinas
Resumen para apurados
- Diputados comenzó a debatir este martes en comisiones proyectos de ley para abordar el sobreendeudamiento de las familias argentinas y frenar la morosidad crediticia.
- El plenario responde a un emplazamiento fijado el 9 de septiembre e incluye aportes de expertos y propuestas para regular desde créditos bancarios hasta billeteras virtuales.
- Las comisiones continuarán el tratamiento legislativo hasta el 29 de septiembre, fecha límite en la que deberán emitir dictamen para llevar la norma al recinto.
La Cámara de Diputados lleva adelante este martes el tratamiento de las iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias argentinas, en una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
El encuentro arrancó las 14, en la sala de reuniones del segundo piso del edificio Anexo “C”, y forma parte del emplazamiento dispuesto por el pleno de la Cámara durante la sesión especial del 9 de septiembre. El objetivo es avanzar en el análisis de las iniciativas referidas a la emergencia en materia de sobreendeudamiento en el sistema de crédito.
En la reunión se presentan especialistas ante los legisladores para analizar la situación de morosidad y endeudamiento de los argentinos y aportar elementos al debate sobre las distintas propuestas que buscan atender la problemática.
El cronograma de trabajo contempla además otras dos reuniones, previstas para el 22 y el 29 de septiembre. En la última de esas fechas, las comisiones deberán emitir dictamen sobre los proyectos incluidos en el emplazamiento.
La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Santiago Pauli. A su vez, se estableció que los titulares de ambas comisiones podrán ampliar el temario para incorporar todos los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar que hayan sido presentados hasta el inicio del calendario de reuniones.
Entre las iniciativas incorporadas al temario figura además un proyecto que propone prohibir a empresas, plataformas digitales o aplicaciones de reparto otorgar créditos, préstamos, adelantos financieros o cualquier otra modalidad de endeudamiento dirigida a repartidores y trabajadores de entregas.
El tratamiento en comisión se extenderá durante septiembre, con la intención de que los diputados analicen las distintas iniciativas y avancen hacia una posición común sobre el problema del sobreendeudamiento.