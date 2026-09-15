En Diputados: seguí el debate por el sobreendeudamiento de las familias argentinas

El encuentro arrancó las 14, en la sala de reuniones del segundo piso del edificio Anexo “C”, y forma parte del emplazamiento dispuesto por el pleno de la Cámara durante la sesión especial del 9 de septiembre. El objetivo es avanzar en el análisis de las iniciativas referidas a la emergencia en materia de sobreendeudamiento en el sistema de crédito.