“Es un modelo pro-la gente”: Caputo defendió la economía “a dos velocidades” y prometió estabilidad cambiaria

“Hay que preguntarse si esto de que la economía crece a dos velocidades es normal o si hay alguna anomalía. Y la respuesta es que es obvio que es normal”, planteó. En su explicación, utilizó una comparación futbolística para describir lo que, a su juicio, ocurrió durante los últimos años: “Si tenías a tus mayores generadores de dólares en el banco de suplentes, naturalmente te iban a faltar dólares”.