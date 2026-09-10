Luis Caputo celebró el dato de inflación de agosto: “La más baja en 14 meses”

El ministro también puso el foco en la inflación núcleo y en la evolución de los distintos componentes del índice. "La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%. La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses".