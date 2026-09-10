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Luis Caputo celebró el dato de inflación de agosto: “La más baja en 14 meses”

El IPC fue del 1,7%, según el Indec, y acumuló un 21,3% en lo que va de 2026.

Luis Caputo.
Luis Caputo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo celebró en Argentina que la inflación de agosto bajó al 1,7%, la menor en 14 meses según el Indec, debido a la continua desaceleración de precios.
  • La cifra acumuló un 21,3% en 2026 y 33,5% interanual. El resultado estuvo impulsado por una baja del 0,9% en productos estacionales y del 0,6% en prendas de vestir y calzado.
  • El registro representa el agosto más bajo desde 2017 y marca cinco caídas seguidas en la media trimestral, reforzando la expectativa oficial de consolidar la desinflación.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró la caída de la inflación al 1,7% en agosto y remarcó que se trató de "la más baja en 14 meses", luego de la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Indec

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Indec

A través de la red social X, el funcionario destacó el informe del Indec y comparó el resultado con otros índices. "La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5%".

El ministro también puso el foco en la inflación núcleo y en la evolución de los distintos componentes del índice. "La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%. La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses". 

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"La media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", precisó en esta línea.

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