Luis Caputo brindó una charla a estudiantes universitarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, asistió a una charla de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde reafirmó el rumbo del programa económico y descartó tomar algún tipo de medidas que aumenten el gasto público. El encuentro en el “Club de Finanzas” fue exclusivo para alumnos y/o graduados de esa casa de estudios.
Durante su presentación, Caputo descartó implementar algún tipo de medida que implique un aumento en el gasto público. “Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente”, sostuvo. La respuesta surgió ante la pregunta de uno de los moderadores, el cual planteó un escenario en donde un asesor recomendaba destinar medio punto del PIB a la obra pública y dejar que el valor del tipo de cambio escalara hasta los $1.800, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Moralmente injusto
“Que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina hasta diez veces lo que valían en un país vecino es moralmente injusto. Eso se da producto siempre de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea”, puntualizó el titular del Palacio de Hacienda.
En ese sentido, afirmó que el superávit fiscal es intocable y se definió como un economista “extremadamente ortodoxo”. “Siempre tuve claro que el problema en la Argentina era fiscal. Tuve la suerte de encontrarme con el Presidente, que es el hombre clave para llevar esto adelante. Hemos tenido 22 crisis de las cuales 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, creo que no hay opción. La Argentina tiene que generar un nivel de credibilidad que solo se puede hacer mostrando resultados”.