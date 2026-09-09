EconomíaNoticias económicas

Luis Caputo brindó una charla a estudiantes universitarios

El ministro defendió el programa económico.

Luis Caputo habló en la Universidad Di Tella.
Luis Caputo habló en la Universidad Di Tella.
Hace 4 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, asistió a una charla de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde reafirmó el rumbo del programa económico y descartó tomar algún tipo de medidas que aumenten el gasto público. El encuentro en el “Club de Finanzas” fue exclusivo para alumnos y/o graduados de esa casa de estudios.

Durante su presentación, Caputo descartó implementar algún tipo de medida que implique un aumento en el gasto público. “Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente”, sostuvo. La respuesta surgió ante la pregunta de uno de los moderadores, el cual planteó un escenario en donde un asesor recomendaba destinar medio punto del PIB a la obra pública y dejar que el valor del tipo de cambio escalara hasta los $1.800, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Moralmente injusto

“Que la gente tenga que pagar las cosas en Argentina hasta diez veces lo que valían en un país vecino es moralmente injusto. Eso se da producto siempre de tener esa visión cortoplacista de querer ganar las elecciones, además de una visión económicamente errónea”, puntualizó el titular del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

En ese sentido, afirmó que el superávit fiscal es intocable y se definió como un economista “extremadamente ortodoxo”. “Siempre tuve claro que el problema en la Argentina era fiscal. Tuve la suerte de encontrarme con el Presidente, que es el hombre clave para llevar esto adelante. Hemos tenido 22 crisis de las cuales 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, creo que no hay opción. La Argentina tiene que generar un nivel de credibilidad que solo se puede hacer mostrando resultados”.

Temas Universidad Torcuato Di TellaLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
José Luis Daza defendió el rumbo económico y habló de la “impaciencia” por los resultados

José Luis Daza defendió el rumbo económico y habló de la “impaciencia” por los resultados

Caputo respondió a las críticas de la UIA: Defiendo los intereses de los argentinos, no los de algunos

Caputo respondió a las críticas de la UIA: "Defiendo los intereses de los argentinos, no los de algunos"

Lo más popular
Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno
1

Villa Alem: la mujer que mató a su esposo habría vivido un infierno

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos
2

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años
3

Tiene 21 años y ya es profesor universitario: rompió un récord que llevaba más de 300 años

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso
4

Google ahora te ayuda a estudiar: cuestionarios, resúmenes y ejercicios paso a paso

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas
5

Cazzu vuelve a Jujuy para el show más grande de su carrera: cómo comprar entradas

Ranking notas premium
Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
1

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
2

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
4

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada
5

Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

Más Noticias
La única certeza es la incertidumbre política

La única certeza es la incertidumbre política

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

Mercedes Sosa sonó en el festival de música electrónica más importante y disruptivo de Estados Unidos

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

El Gobierno acelera por Malvinas y la oposición presiona con una sesión especial

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

Cine: una nueva visita al pasado más doloroso de la Argentina

El parque Guillermina luce nuevos árboles

El parque Guillermina luce nuevos árboles

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

Comentarios