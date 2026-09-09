Luis Caputo brindó una charla a estudiantes universitarios

Durante su presentación, Caputo descartó implementar algún tipo de medida que implique un aumento en el gasto público. “Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente”, sostuvo. La respuesta surgió ante la pregunta de uno de los moderadores, el cual planteó un escenario en donde un asesor recomendaba destinar medio punto del PIB a la obra pública y dejar que el valor del tipo de cambio escalara hasta los $1.800, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.