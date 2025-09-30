Secciones
Menú semanal con desayuno, almuerzo, merienda y cena para tener energía todo el día

Los especialistas recomiendan lograr un equilibrio entre la correcta alimentación, hidratación, descanso y actividad física para mantener la energía estable toda la semana.

Hace 1 Hs

Para muchas personas, el cansancio forma parte de la rutina, pero ese desgano o baja de energías no se debe únicamente a la falta de horas de sueño, aunque es la principal causa a la que se lo asocia. Muchas veces tiene que ver con un estilo de vida general que no incluye la suficiente hidratación o una alimentación correcta.

Las comidas son esenciales porque son la fuente de la que obtenemos energía para desenvolvernos en el día a día. Este menú de siete días está ideado para mantener un ritmo de actividad estable y evitar picos de glucosa, que cuando bajan hacen sentir la disminución de energía.

Tener un menú de siete días sirve para planificar las comidas, hacer compras con anticipación y racionar las porciones de ingredientes que utilizarás durante la semana. Este menú incluye siete ideas para cada una de las cuatro comidas de cada día.

Menú semanal energético

Lunes

- Desayuno: avena cocida con leche con rodajas de banana y una cucharada de miel

- Almuerzo: ensalada de lentejas con tomate, cebolla morada, zanahoria rallada y huevo duro

- Merienda: yogur natural con granola casera y frutas de estación

- Cena: pechuga de pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde

Martes

- Desayuno: tostadas de pan integral y semillas de sésamo con un café o té verde

- Almuerzo: filete de merluza al horno con papas al natural y ensalada de repollo

- Merienda: licuado de frutilla y naranja con avena

- Cena: tarta integral de espinacas y zapallito verde con ensalada de tomate

Miércoles

- Desayuno: omelette de dos claras y un huevo entero con espinacas y tomate

- Almuerzo: arroz integral con pollo en cubos, morrón y arvejas

- Merienda: pochoclos caseros con poco aceite y una infusión

- Cena: sopa de verduras con ensalada de garbanzos con pepino y perejil

Jueves

- Desayuno: yogur con avena, nueces y manzana rallada

- Almuerzo: carne magra al horno con ensalada de quínoa, zanahoria y zucchini

- Merienda: pan integral con queso untable y rodajas de tomate

- Cena: revuelto de zapallitos verdes con huevo y ensalada de hojas verdes

Viernes

- Desayuno: licuado de banana, leche y avena

- Almuerzo: fideos integrales con salsa de tomate casera y albóndigas de pollo

- Merienda: mix de frutos secos con almendras, nueces y pasas de uva

- Cena: omelette de champiñones con ensalada de rúcula y zanahoria

Sábado

- Desayuno: tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar y un vaso de leche

- Almuerzo: ensalada completa con arroz integral, atún, choclo y huevo

- Merienda: smoothie de mango y yogur

- Cena: pollo al horno con batatas asadas y ensalada de remolacha

Domingo

- Desayuno: avena fría con yogur, frutos rojos y semilla de chía

- Almuerzo: pizza casera con masa integral, tomate, queso fresco y vegetales grillados

- Merienda: pan de banana casero con nueces y un té verde

- Cena: sopa de calabaza con ensalada de lentejas con cebolla, tomate y perejil

