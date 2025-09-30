Menú semanal con desayuno, almuerzo, merienda y cena para tener energía todo el día

Para muchas personas, el cansancio forma parte de la rutina, pero ese desgano o baja de energías no se debe únicamente a la falta de horas de sueño, aunque es la principal causa a la que se lo asocia. Muchas veces tiene que ver con un estilo de vida general que no incluye la suficiente hidratación o una alimentación correcta.
Las comidas son esenciales porque son la fuente de la que obtenemos energía para desenvolvernos en el día a día. Este menú de siete días está ideado para mantener un ritmo de actividad estable y evitar picos de glucosa, que cuando bajan hacen sentir la disminución de energía.
Tener un menú de siete días sirve para planificar las comidas, hacer compras con anticipación y racionar las porciones de ingredientes que utilizarás durante la semana. Este menú incluye siete ideas para cada una de las cuatro comidas de cada día.
Menú semanal energético
Lunes
- Desayuno: avena cocida con leche con rodajas de banana y una cucharada de miel
- Almuerzo: ensalada de lentejas con tomate, cebolla morada, zanahoria rallada y huevo duro
- Merienda: yogur natural con granola casera y frutas de estación
- Cena: pechuga de pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde
Martes
- Desayuno: tostadas de pan integral y semillas de sésamo con un café o té verde
- Almuerzo: filete de merluza al horno con papas al natural y ensalada de repollo
- Merienda: licuado de frutilla y naranja con avena
- Cena: tarta integral de espinacas y zapallito verde con ensalada de tomate
Miércoles
- Desayuno: omelette de dos claras y un huevo entero con espinacas y tomate
- Almuerzo: arroz integral con pollo en cubos, morrón y arvejas
- Merienda: pochoclos caseros con poco aceite y una infusión
- Cena: sopa de verduras con ensalada de garbanzos con pepino y perejil
Jueves
- Desayuno: yogur con avena, nueces y manzana rallada
- Almuerzo: carne magra al horno con ensalada de quínoa, zanahoria y zucchini
- Merienda: pan integral con queso untable y rodajas de tomate
- Cena: revuelto de zapallitos verdes con huevo y ensalada de hojas verdes
Viernes
- Desayuno: licuado de banana, leche y avena
- Almuerzo: fideos integrales con salsa de tomate casera y albóndigas de pollo
- Merienda: mix de frutos secos con almendras, nueces y pasas de uva
- Cena: omelette de champiñones con ensalada de rúcula y zanahoria
Sábado
- Desayuno: tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar y un vaso de leche
- Almuerzo: ensalada completa con arroz integral, atún, choclo y huevo
- Merienda: smoothie de mango y yogur
- Cena: pollo al horno con batatas asadas y ensalada de remolacha
Domingo
- Desayuno: avena fría con yogur, frutos rojos y semilla de chía
- Almuerzo: pizza casera con masa integral, tomate, queso fresco y vegetales grillados
- Merienda: pan de banana casero con nueces y un té verde
- Cena: sopa de calabaza con ensalada de lentejas con cebolla, tomate y perejil