Menú semanal con colaciones, sin harina y sin azúcar, ideal para la previa de Navidad

Tener preparado un menú semanal puede facilitar las tareas del día a día. Además, permite mejorar la organización porque, sabiendo qué cocinar y comer cada día, es más fácil comprar todos los ingredientes para la semana. Este menú incluye cinco ideas de platos diarios sin harinas y sin azúcares añadidos: una guía perfecta para desinflamar el organismo en las últimas semanas antes de las fiestas de fin de año.
Comer sin harinas refinadas ni azúcar agregada aporta un sinfín de beneficios al cuerpo y la salud. Este tipo de menú ayuda a estabilizar niveles de glucosa en sangre, mejorar la energía diaria y la digestión. Al priorizar alimentos naturales como proteínas, verduras, frutas, grasas saludables y lácteos promueve una nutrición completa y saciante. En paralelo, ayuda a reducir la inflamación del abdomen y controlar el peso.
Menú de siete días sin harina ni azúcar
Lunes
- Desayuno: yogur natural entero sin azúcar con coco rallado, nueces picadas y frutillas
- Colación: rollitos de jamón crudo y queso pategrás
- Almuerzo: bife de cuadril grillado con puré de coliflor y ajo asado
- Merienda: licuado de leche de almendras con cacao amargo y pasta ed maní
- Cena: tortilla de espinaca, cebolla morada y queso fresco
Martes
- Desayuno: huevos revueltos cremosos con palta y tomates cherry
- Colación: un puñado de almendras y semillas de girasol
- Almuerzo: filet de merluza al horno con costra de perejil y limón y zapallitos salteados
- Merienda: queso port salut con rodajas de pera
- Cena: salteado de carne picada con berenjena, morrón y especias suaves
Miércoles
- Desayuno: yogur griego sin azúcar con semillas de chía y arándanos
- Colación: palitos de apio con queso crema
- Almuerzo: pollo al limón con jengibre y puré de calabaza
- Merienda: infusión con un puñado de nueces y chocolate amargo
- Cena: omelette relleno de champiñones, cebolla y queso
Jueves
- Desayuno: panqueque de huevo y banana –sin harina– con pasta de manú
- Colación: huevo duro con sal y pimienta
- Almuerzo: ensalada tibia de roast beef, rúcula, parmesano y nueces
- Merienda: yogur natural con canela y manzana rallada
- Cena: salmón rosado a la plancha con ensalada de pepino y palta
Viernes
- Desayuno: huevos poché sobre rodajas de tomate y queso fresco
- Colación: aceitunas verdes y cubitos de queso
- Almuerzo: hamburguesas caseras de carne con ensalada de repollo y zanahoria
- Merienda: licuado de leche de coco con frutillas
- Cena: salteado de pollo con brócoli y salsa de soja reducida en sodio
Sábado
- Desayuno: yogur griego con cacao amargo, almendras y coco
- Colación: rodajas de pepino con limón y sal
- Almuerzo: bondiola de cerdo al horno con puré de manzana sin azúcar
- Merienda: queso crema con frutos rojos
- Cena: revuelto de huevos con espárragos, cebolla y queso rallado
Domingo
- Desayuno: omelette dulce de huevo y cacao amargo con frutillas
- Colación: puñados de frutos secos mixtos
- Almuerzo: asado magro –vacío o tapa de asado– con ensalada de hojas verdes y palta
- Merienda: yogur natural con semillas y coco
- Cena: sopa cremosa de calabaza, puerro y cebolla con huevo pochado