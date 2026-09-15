Tarta de manzana saludable: la receta fácil sin harinas ni azúcar

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Resumen para apurados
- Difunden una receta de tarta de manzana sin harinas refinadas ni azúcar para promover opciones de repostería casera saludables y nutritivas en el hogar.
- La preparación sustituye ingredientes procesados por avena, almendras y fruta, aprovechando los polifenoles y la pectina de la manzana para regular la glucosa.
- Esta propuesta consolida la tendencia hacia una alimentación balanceada, facilitando el acceso a postres tradicionales adaptados a dietas bajas en azúcares.
La tarta de manzana ocupa un lugar privilegiado como una de las preparaciones dulces preferidas en multitud de hogares. Su combinación de sabor, textura e inconfundible aroma conquista por igual a niños y adultos, lo que explica su vigencia constante como un clásico infaltable en la mesa familiar.
Desde la perspectiva nutricional, este postre cuenta con el respaldo de una fruta ideal para la cocina saludable. Las manzanas aportan pocas calorías y abundante agua, junto con vitamina C, potasio y pectina, una fibra soluble que ayuda a regular la glucosa en sangre y beneficia la digestión. Asimismo, sus polifenoles favorecen la función vascular y contribuyen a disminuir la inflamación.
Cómo hacer la tarta de manzana sin azúcar
Ingredientes
- 4 manzanas grandes (Golden o Fuji), peladas y laminadas finas
- 200 g de copos de avena integral
- 120 g de almendras crudas molidas
- 2 huevos
- 60 ml de aceite de oliva suave o aceite de coco
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de levadura química
- Una pizca de sal
- Opcional: 2 cucharadas de sirope de dátil o puré de plátano muy maduro
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