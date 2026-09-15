Tarta de manzana saludable: la receta fácil sin harinas ni azúcar

La tarta de manzana ocupa un lugar privilegiado como una de las preparaciones dulces preferidas en multitud de hogares. Su combinación de sabor, textura e inconfundible aroma conquista por igual a niños y adultos, lo que explica su vigencia constante como un clásico infaltable en la mesa familiar.

Desde la perspectiva nutricional, este postre cuenta con el respaldo de una fruta ideal para la cocina saludable. Las manzanas aportan pocas calorías y abundante agua, junto con vitamina C, potasio y pectina, una fibra soluble que ayuda a regular la glucosa en sangre y beneficia la digestión. Asimismo, sus polifenoles favorecen la función vascular y contribuyen a disminuir la inflamación.