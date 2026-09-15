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Tarta de manzana saludable: la receta fácil sin harinas ni azúcar

Sin complicaciones en la cocina: una propuesta tentadora que logra la textura crujiente y el aroma inconfundible de la repostería casera.

Tarta de manzana saludable: la receta fácil sin harinas ni azúcar
Fuente: Los Andes
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Difunden una receta de tarta de manzana sin harinas refinadas ni azúcar para promover opciones de repostería casera saludables y nutritivas en el hogar.
  • La preparación sustituye ingredientes procesados por avena, almendras y fruta, aprovechando los polifenoles y la pectina de la manzana para regular la glucosa.
  • Esta propuesta consolida la tendencia hacia una alimentación balanceada, facilitando el acceso a postres tradicionales adaptados a dietas bajas en azúcares.
Resumen generado con IA

La tarta de manzana ocupa un lugar privilegiado como una de las preparaciones dulces preferidas en multitud de hogares. Su combinación de sabor, textura e inconfundible aroma conquista por igual a niños y adultos, lo que explica su vigencia constante como un clásico infaltable en la mesa familiar.

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Desde la perspectiva nutricional, este postre cuenta con el respaldo de una fruta ideal para la cocina saludable. Las manzanas aportan pocas calorías y abundante agua, junto con vitamina C, potasio y pectina, una fibra soluble que ayuda a regular la glucosa en sangre y beneficia la digestión. Asimismo, sus polifenoles favorecen la función vascular y contribuyen a disminuir la inflamación.

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Cómo hacer la tarta de manzana sin azúcar

Ingredientes

  • 4 manzanas grandes (Golden o Fuji), peladas y laminadas finas
  • 200 g de copos de avena integral
  • 120 g de almendras crudas molidas
  • 2 huevos
  • 60 ml de aceite de oliva suave o aceite de coco
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharadita de levadura química
  • Una pizca de sal
  • Opcional: 2 cucharadas de sirope de dátil o puré de plátano muy maduro
  • Precalienta el horno a 180 °C y engrasa con aceite o cubre con papel vegetal un molde de 22 a 24 cm.
  • Combina los ingredientes secos en un recipiente: avena integral, almendras molidas, levadura, canela y sal.
  • Bate en un segundo recipiente los huevos junto con el aceite, la vainilla, la ralladura de limón y el endulzante elegido (sirope de dátil o plátano).
  • Integra ambas mezclas hasta lograr una pasta homogénea y distribúyela de forma compacta en la base del molde hasta alcanzar un centímetro de grosor.
  • Cubre la superficie acomodando las láminas de manzana de forma superpuesta y suma almendras laminadas por encima si buscas un acabado crocante.
  • Lleva al horno durante 35 a 40 minutos hasta dorar la base y ablandar la fruta. Permite que la preparación temple antes de desmoldar para asegurar su consistencia.

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