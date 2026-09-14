Milagro 2026: dónde ver en vivo la procesión del Señor y la Virgen y el cronograma de celebraciones

Resumen para apurados
- Miles de fieles celebran este 15 de septiembre en Salta la procesión del Señor y la Virgen del Milagro para renovar su histórico Pacto de Fidelidad.
- Más de 200 peregrinaciones arribaron a pie tras semanas de viaje, coordinadas bajo un amplio operativo de seguridad, salud y asistencia en la capital provincial.
- Las celebraciones, que culminarán el 19 de septiembre con la Misa de Acción de Gracias, se transmiten en vivo por YouTube para conectar a devotos de todo el país.
El Milagro 2026 tendrá este martes 15 de septiembre su jornada central, pero la celebración religiosa que moviliza a miles de personas en Salta comenzó mucho antes. Desde hace semanas, peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país emprendieron el camino hacia la capital salteña para participar de una de las expresiones de fe más importantes del norte argentino.
Este lunes, se estima que más de 200 peregrinaciones están llegando a Salta, en un movimiento que transforma durante varios días la dinámica habitual de la ciudad.
La llegada de los fieles implica un importante operativo que reúne a la Iglesia, organismos provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y cientos de voluntarios que acompañan a quienes recorren largas distancias para cumplir sus promesas y renovar su compromiso de fe.
Por eso, el Milagro no se reduce a la multitudinaria procesión del 15 de septiembre. El camino de los peregrinos, sus llegadas y las distintas celebraciones religiosas forman parte de una tradición que atraviesa todo el mes.
Milagro 2026: cronograma de las celebraciones
Lunes 14 de septiembre: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
Este lunes continúan las actividades religiosas en el marco de la preparación para la jornada central.
La Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz será también una jornada especial de oración y espera, marcada por la llegada constante de peregrinos a la ciudad.
Durante la noche se desarrollará la vigilia de oración, con la apertura del templo para recibir a los fieles que arriben a la Catedral Basílica de Salta.
Martes 15 de septiembre: Solemnidad del Señor del Milagro
El martes será el día principal del Milagro de Salta.
Miles de personas se concentrarán en el centro de la ciudad para participar de la tradicional Procesión del Señor y la Virgen del Milagro, uno de los momentos más importantes del calendario religioso salteño.
La jornada tendrá como uno de sus momentos centrales la renovación del histórico Pacto de Fidelidad, mediante el cual el pueblo salteño reafirma su compromiso con el Señor y la Virgen del Milagro.
La procesión reunirá a los peregrinos que llegaron caminando desde diferentes localidades y a los miles de fieles que se acercarán desde distintos puntos de la provincia y del país.
Sábado 19 de septiembre: Misa de Acción de Gracias
El calendario del Milagro 2026 tendrá su cierre el sábado 19 de septiembre, con la tradicional Misa de Acción de Gracias.
La celebración marcará el final del tiempo del Milagro y pondrá punto final a las principales actividades religiosas que durante septiembre congregan a miles de personas en Salta.
Dónde ver en vivo el Milagro 2026
Quienes no puedan acercarse hasta Salta también tendrán la posibilidad de seguir las principales celebraciones desde sus hogares.
Toda la celebración del Milagro 2026 podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Catedral Basílica de Salta.
De esta manera, la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, la renovación del Pacto de Fidelidad y las distintas celebraciones religiosas podrán ser acompañadas a distancia por los fieles que no puedan estar presentes físicamente.
El Milagro volverá así a trascender las calles de Salta: mientras miles de peregrinos completan el último tramo de sus caminos, otros tantos podrán acompañar la celebración a través de las transmisiones en vivo.