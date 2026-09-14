Milagro 2026: dónde ver en vivo la procesión del Señor y la Virgen y el cronograma de celebraciones

El Milagro 2026 tendrá este martes 15 de septiembre su jornada central, pero la celebración religiosa que moviliza a miles de personas en Salta comenzó mucho antes. Desde hace semanas, peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país emprendieron el camino hacia la capital salteña para participar de una de las expresiones de fe más importantes del norte argentino.