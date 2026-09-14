Señor y Virgen del Milagro: la historia de las coronas de claveles que se transmite de generación en generación

Hay una tradición que se repite cada septiembre en Salta y que comienza mucho antes de que las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro salgan a las calles. Durante tres días, familias enteras trabajan en silencio para preparar uno de los símbolos más reconocibles de la celebración: las enormes coronas de claveles que acompañan a las imágenes durante la procesión.