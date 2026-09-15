“No pienso hablar, quizás mañana”: la evasiva reacción de L-Gante tras ser dado de baja en MasterChef

Resumen para apurados
- Telefe oficializó la baja de L-Gante de MasterChef Celebrity debido a sus reiteradas ausencias en las clases preparatorias, desatando una respuesta evasiva del músico.
- El cantante justificó sus faltas por compromisos personales mientras trascendieron rumores sobre Wanda Nara. La producción convocó velozmente a Mike Amigorena en su reemplazo.
- Con la llegada de Amigorena, el certamen completa su nómina de figuras e inicia las grabaciones bajo la atenta mirada del jurado integrado por Botana, Martitegui y Betular.
Telefeoficializó la baja de L-Gante en MasterChef Celebrity luego de eliminar la publicación promocional en plataformas virtuales. La emisora adoptó esa medida drástica debido a las ausencias del referente musical durante las clases preparatorias. La desvinculación causó asombro generalizado por tratarse de un concursante estelar previamente confirmado para la temporada televisiva.
Telefe difundió un comunicado sobre la situación: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”. Diversos portales dedicados a la farandula asociaron esta baja con un supuesto contacto con Wanda Nara, la conductora del show. La empresaria publicó imágenes en General Rodríguez que reavivaron versiones del romance entre ambos.
Las declaraciones de L-Gante y el reencuentro con Wanda Nara
Al ser abordado por Luis Ventura y Marina Calabró, el artista sorprendió al manifestar: “No tengo la confirmación aún”. Luego, justificó sus fallas de asistencia expresando: “Me estaba poniendo al tanto. Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema”. El creador de cumbia 420 cerró el dialogo con: “No pienso hablar, quizás mañana”.
Paralelamente, en el programa SQP se revelaron detalles sobre la íntima reunión en la residencia del cantante. Yanina Latorre afirmó: “Wanda Nara y L-Gante pernoctaron”. Asimismo, la comunicadora añadió que la figura televisiva volvió a ver despojado de prendas al músico durante esa estadía.
El sustituto elegido para la competencia
Ante la sorpresiva vacante en el elenco, la producción convocó velozmente al actor Mike Amigorena. La periodista Yanina Latorre expuso las negociaciones previas señalando: “Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso”. Tras destrabar el acuerdo, el intérprete mendocino posó para la fotografía institucional del programa. El nuevo participante afronta ahora una capacitación acelerada sobre gastronomía previo al inicio del rodaje.
El resto del variado plantel contempla a personalidades como Diego Ramos, Alejandro Lerner, Lizy Tagliani y Julieta Poggio. Cada competidor enfrentará la exigente evaluación culinaria del jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular. De este modo, la emisora mantiene el sesgo creativo pretendido desde el comienzo, desplazando la atención hacia figuras consolidadas del espectáculo.