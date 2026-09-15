“No pienso hablar, quizás mañana”: la evasiva reacción de L-Gante tras ser dado de baja en MasterChef

Las declaraciones de L-Gante y el reencuentro con Wanda Nara

Al ser abordado por Luis Ventura y Marina Calabró, el artista sorprendió al manifestar: “No tengo la confirmación aún”. Luego, justificó sus fallas de asistencia expresando: “Me estaba poniendo al tanto. Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema”. El creador de cumbia 420 cerró el dialogo con: “No pienso hablar, quizás mañana”.