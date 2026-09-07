MasterChef Celebrity: quiénes son los 16 famosos confirmados para la nueva temporada

Resumen para apurados
- Telefe confirmó a los 16 participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara, para renovar su exitosa competencia culinaria.
- La entrega incorpora a Maru Botana en el jurado tras la salida de Donato de Santis y reúne a figuras del espectáculo, la música, el deporte y las redes sociales.
- Con este elenco diverso, el canal busca liderar el rating del horario central y consolidar el formato gastronómico como el reality más convocante de la televisión.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya está en marcha en Telefe y vuelve a tener a Wanda Nara al frente del reality gastronómico. En esta edición, además, habrá una modificación importante en el jurado: Donato de Santis dejó su lugar y será reemplazado por Maru Botana.
La reconocida cocinera ya había participado en anteriores temporadas del programa como invitada y ahora asumirá el desafío de integrar el jurado del certamen.
Mientras tanto, desde las redes oficiales de MasterChef Argentina fueron anunciando, uno por uno, a los famosos que se pondrán el delantal y deberán demostrar sus habilidades frente a las hornallas.
Hasta el momento, son 16 los participantes confirmados. El grupo reúne figuras de la música, la televisión, el periodismo, el humor, el deporte y las redes sociales.
Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity
Entre los nombres que ya tienen su lugar asegurado aparecen algunas figuras que llegan con experiencia frente a las cámaras y otras que deberán enfrentarse por primera vez a un reality de estas características.
- L-Gante
- Luck Ra
- Lizy Tagliani
Sin embargo, aseguró que está dispuesta a aprender y asumir el desafío.
- China Ansa
- Julieta Poggio
- Grego Rossello
Él mismo anticipó que no parte como favorito: reconoció que tiene poca experiencia y que incluso está aprendiendo a cocinar para afrontar la competencia.
- Edith Hermida
- Karina Mazzocco
- Julieta Nair Calvo
- Martita Fort
- Pachu Peña
- Nazareno Casero
- Presta
- Pablo Migliore
Además, cuenta con experiencia en televisión, por lo que no será su primera incursión frente a las cámaras.
- Rocío Robles
Actualmente en pareja con Adrián Suar, Robles afrontará ahora una competencia completamente diferente, en la que tendrá que demostrar sus habilidades culinarias.
- Morena Beltrán
El nuevo jurado de MasterChef Celebrity
Una de las principales novedades de esta temporada estará en el jurado. Donato de Santis decidió dejar MasterChef Celebrity después de varias ediciones y comunicó su decisión durante la final de la última temporada, que tuvo como ganador a Ian Lucas.
El lugar que dejó el reconocido chef será ocupado por Maru Botana, quien ya había tenido participaciones anteriores en el programa como invitada.
Con Wanda Nara nuevamente como conductora y un elenco integrado por 16 figuras de distintos ámbitos, MasterChef Celebrity vuelve a apostar por una combinación de famosos, competencia y cocina para esta nueva temporada.