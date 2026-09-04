MasterChef Celebrity: quiénes son los ocho nuevos famosos que se suman al reality de Telefe

Las nuevas figuras

Entre las incorporaciones aparece Marta Fort, hija del recordado Ricardo Fort. Lozano la presentó con afecto como "mi amiga Martita Fort" y recordó que ella y su hermano fueron "uno de los mejores divanes que hemos tenido acá". El panel también destacó su exposición mediática, sus apariciones televisivas y el interés que despertó en redes sociales, donde incluso fue vinculada con L-Gante, otro de los participantes confirmados.