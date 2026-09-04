MasterChef Celebrity: quiénes son los ocho nuevos famosos que se suman al reality de Telefe

Resumen para apurados
- Telefe confirmó a ocho nuevas figuras, entre ellas Marta Fort y Morena Beltrán, para competir en la próxima edición de MasterChef Celebrity conducida por Wanda Nara.
- Los nombres fueron revelados en "Cortá por Lozano" y se suman a otros confirmados como L-Gante. Además, Maru Botana reemplazará a Donato de Santis en el jurado del reality.
- Con un elenco diverso y cambios en el jurado, el ciclo genera alta expectativa en redes y prepara la batalla del rating, a la espera de la confirmación de su fecha de estreno.
La nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality de cocina conducido por Wanda Nara, comenzó a completar su elenco. Telefe confirmó en las últimas horas a ocho nuevos participantes que aceptaron el desafío de ponerse frente a las hornallas y competir por el título.
Los nuevos nombres son Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles y Morena Beltrán.
De esta manera, se suman a los ya anunciados Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante.
Los nombres fueron revelados en distintos programas de Telefe y a través de las redes sociales del reality. En particular, las ocho nuevas incorporaciones fueron presentadas en "Cortá por Lozano", donde Vero Lozano realizó un juego de pistas junto con su panel para que los integrantes fueran descubriendo de quién se trataba.
Las nuevas figuras
Entre las incorporaciones aparece Marta Fort, hija del recordado Ricardo Fort. Lozano la presentó con afecto como "mi amiga Martita Fort" y recordó que ella y su hermano fueron "uno de los mejores divanes que hemos tenido acá". El panel también destacó su exposición mediática, sus apariciones televisivas y el interés que despertó en redes sociales, donde incluso fue vinculada con L-Gante, otro de los participantes confirmados.
Rocío Robles también fue descubierta a partir de una serie de pistas. Lozano mencionó su paso por México, sus estudios de actuación y televisión y su experiencia como panelista y conductora, hasta que una integrante del panel arriesgó: "La mujer de Suar. Rocío. Rocío Robles". Adrián Suar forma parte de la gerencia de Canal Trece, por lo que la pareja competirá en el rating.
El humor tendrá otro representante con Sebastián Presta. Las pistas hicieron referencia a su trayectoria como humorista, su pasado como exfiambrero, su trabajo junto a Marcelo Tinelli y su experiencia en stand up. Juariu finalmente confirmó su incorporación y lo definió como "un personajón". Lozano, en tanto, destacó: "No sé cuánto sabe cocinar, pero maneja muy bien el humor negro".
También se sumarán Julieta Nair Calvo, actriz, cantante y conductora, quien actualmente protagoniza "Annie" junto a Lizy Tagliani; Pachu Peña, uno de los históricos referentes del humor y la televisión argentina; y Nazareno Casero, actor de cine, teatro y televisión que logró construir una trayectoria propia más allá de su apellido familiar.
La lista se completa con Pablo Migliore, exarquero del fútbol profesional que pasó por clubes de Primera División; Rocío Robles, quien desarrolló una carrera ligada al baile, el panelismo, la conducción y la actuación; y Morena Beltrán, periodista deportiva que logró posicionarse en la televisión y en las plataformas digitales.
Quiénes serán los jurados
Mientras continúa la conformación del elenco, todavía no se informó la fecha de inicio del reality.
La expectativa, sin embargo, ya comenzó a crecer en las redes sociales. El jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato di Santis.
El reconocido chef decidió no volver a formar parte de las cocinas de "MasterChef Celebrity" en esta nueva edición.