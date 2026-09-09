Cómo se produciría el "alud nepalí" en Laguna Torre: el derrumbe masivo que acecha a El Chaltén

Cómo seguiría el derrumbe hasta El Chaltén

La eventual ola gigante o avenida torrencial descendería a gran velocidad siguiendo el torrente del Fitz Roy directamente hacia el casco urbano. A través de modelados hidrodinámicos diseñados para prever el comportamiento del flujo, el equipo de investigación determinó el alcance real sobre la comunidad. "Directamente va a caer a El Chaltén, si bien no va a afectar a todo El Chaltén... creemos que las partes que están más cercanas a lo que es el río podrían verse afectadas", señala el investigador del Conicet. Por esta razón, el monitoreo en tiempo real de la zona inestable resulta crucial para anticipar escenarios de catástrofe e implementar sistemas de alerta temprana que protejan a los vecinos antes de que la corriente supere sus márgenes.