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Gran Hermano abre el casting para su quinta edición: cuáles son los requisitos para inscribirse

El conductor Santiago del Moro anunció la búsqueda de nuevos participantes.

Gran Hermano abre el casting para su quinta edición: cuáles son los requisitos para inscribirse
Fuente: Canal 13
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Santiago del Moro anunció la apertura del casting digital para la nueva edición de Gran Hermano en Argentina, convocando a mayores de 18 años a postularse.
  • La inscripción exige completar un formulario web y enviar un video de dos minutos. El llamado coincide con las instancias finales de la temporada actual del certamen.
  • Al no fijar un tope de edad, el reality busca diversificar perfiles para renovar la competencia y sostener el liderazgo de audiencia en la televisión argentina.
Resumen generado con IA

La nueva entrega de Gran Hermano inició su etapa preparatoria ofreciendo una oportunidad directa a quienes buscan ingresar al famoso certamen televisivo. El conductor Santiago del Moro oficializó el lanzamiento de la convocatoria para Gran Hermano 5, comunicando la apertura del proceso de selección para los aspirantes.

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El trámite de postulación transcurre de forma virtual mediante el llenado de un cuestionario gestionado por la producción del programa. Adicionalmente, las personas interesadas necesitan adjuntar un video descriptivo orientado a proyectar su perfil, exhibir sus rasgos distintivos y argumentar las razones por las cuales deberían integrar la nómina de participantes.

Cómo realizar las inscripción para Gran Hermano 5

Las personas interesadas en sumarse al proceso selectivo necesitan acceder a la plataforma web habilitada para la convocatoria y completar los datos solicitados. El procedimiento requiere volcar la información personal requerida en el formulario digital y seguir los pasos indicados hasta confirmar el envío de la postulación.

La pieza audiovisual constituye un pilar estratégico dentro de esta instancia evaluativa, dado que el equipo de producción procura evaluar aspectos que trascienden el mero registro escrito. Dicho material debe mantener una extensión máxima de dos minutos, un lapso pensado para que cada candidato exponga su impronta personal frente a la cámara de forma directa y clara.

  • Sin límite de edad: El único requisito indispensable consiste en ser mayor de 18 años, habilitando la postulación de cualquier adulto sin un tope máximo de años.
  • Criterio de selección amplio: La ausencia de restricciones etarias expande el abanico de perfiles participantes para la quinta edición del certamen.
  • Proceso por etapas: Superar el registro inicial no garantiza el ingreso directo a la casa, dado que la admisión depende de atravesar varias instancias evaluativas.
  • Claves de la postulación: Resulta determinante completar los datos del formulario con precisión y preparar un material audiovisual atractivo para avanzar en el casting.

Los responsables de la selección sugieren optimizar ese lapso de dos minutos exponiendo los rasgos singulares de cada perfil. El material requiere sostener un tono directo y conciso, brindando elementos suficientes para que la producción perciba la impronta personal de los aspirantes.

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