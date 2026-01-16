Llegó al Congreso de la Nación el DNU que modifica la SIDE

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su estrategia de seguridad al oficializar el ingreso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 en el Congreso de la Nación. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete, busca blindar la ambiciosa reforma de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Con la entrada del documento por la mesa de entradas del Senado y de la Cámara de Diputados, se activa formalmente el mecanismo de control legislativo, marcando el inicio de una nueva disputa de poder entre el Ejecutivo y la oposición.