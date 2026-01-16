Secciones
Política

Llegó al Congreso de la Nación el DNU que modifica la SIDE

La oposición parece estar cerca de forzar una sesión especial para rechazarlo.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 2 Hs

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su estrategia de seguridad al oficializar el ingreso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 en el Congreso de la Nación. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete, busca blindar la ambiciosa reforma de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Con la entrada del documento por la mesa de entradas del Senado y de la Cámara de Diputados, se activa formalmente el mecanismo de control legislativo, marcando el inicio de una nueva disputa de poder entre el Ejecutivo y la oposición.

La normativa propone una reestructuración profunda del sistema de inteligencia, orientada a unificar tareas y optimizar el intercambio de datos entre agencias. Entre los cambios más significativos se destaca la limitación de la Agencia de Seguridad Nacional a tareas exclusivas de contrainteligencia y la eliminación de organismos que el Gobierno considera redundantes, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

En términos procesales, el Gobierno cuenta con un plazo teórico de diez días para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo analice el decreto. Sin embargo, al no estar conformada dicha comisión, el debate real se trasladaría directamente a los recintos de ambas Cámaras a partir del 29 de enero. Para que el DNU pierda vigencia, la ley exige que sea rechazada por mayoría simple en ambas instancias, lo que le permite a la Casa Rosada concentrar sus esfuerzos de persuasión en una sola de las Cámaras para garantizar la supervivencia de la reforma.

Diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica han cuestionado no solo el contenido, sino también la forma, alegando que una reforma de tal sensibilidad no debería realizarse por decreto al carecer de una verdadera “necesidad y urgencia”. Ante esto, la Comisión Bicameral de Inteligencia ya prepara pedidos de informes para exigir transparencia sobre los alcances del nuevo sistema.

La presión opositora se ha formalizado mediante notas enviadas a las presidencias de ambas Cámaras, encabezadas por Martín Menem y Victoria Villarruel, exigiendo la conformación inmediata de las comisiones de Inteligencia y de Trámite Legislativo. 

Estas instancias son críticas: la primera supervisa el funcionamiento de los espías y la segunda determina la validez constitucional de los DNU.

En el tablero de votos, la oposición parece estar cerca de alcanzar el quórum necesario para forzar una sesión especial en febrero. Con un bloque base de 121 diputados -compuesto por el peronismo, Provincias Unidas, la izquierda y algunos legisladores independientes-, solo necesitan sumar ocho voluntades adicionales para desafiar la vigencia del decreto. Este escenario pone a prueba la capacidad de resistencia del oficialismo y su habilidad para fragmentar las coaliciones opositoras antes de que lleguen al recinto.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónSecretaría de Inteligencia del EstadoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos
3

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock
4

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía
5

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias
6

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Más Noticias
Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

El Gobierno empezó a negociar la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno empezó a negociar la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: Se están dando pasos avanzados

Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: "Se están dando pasos avanzados"

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios