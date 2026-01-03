Polémica por la SIDE: el Gobierno oficializó la reestructuración

El Gobierno de Javier Milei oficializó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de la segunda modificación mediante este instrumento que se implementa al área desde el comienzo de la gestión, en vez de hacerlo mediante un proyecto de ley. El Ejecutivo argumentó que el paso por el Congreso retrasaría el cumplimiento de los objetivos de las reformas.